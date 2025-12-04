Trump: Rokovanie vyslancov v Moskve bolo pomerne dobré, Putin chce koniec vojny
- DNES - 7:02
- Washington
Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že po „pomerne dobrom“ rokovaní jeho vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentom Vladimirom Putinom je cesta k mieru na Ukrajine nejasná. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AP a AFP.
„Myslím si, že včera mali pomerne dobré stretnutie s prezidentom Putinom. Čo bude výsledkom tohto stretnutia? Neviem vám povedať, pretože na tango sú potrební dvaja,“ odpovedal Trump novinárom v oválnej pracovni Bieleho domu.
„Chcel by ukončiť vojnu. Taký bol ich dojem,“ odpovedal Trump na otázku, či mali Witkoff a Kushner pocit, že Putin naozaj chce ukončiť takmer štvorročnú vojnu na Ukrajine. „Mali veľmi silný dojem, že by rád uzavrel dohodu,“ doplnil americký prezident.
Witkoff a Kushner v utorok rokovali s Putinom v Moskve o ukončení vojny na Ukrajine približne päť hodín. Do Ruska so sebou priniesli aj aktualizovanú verziu amerického mierového plánu, ktorý počíta napríklad s postúpením častí východukrajinského regiónu Donbas Rusku alebo súhlas s nevstúpením Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO).
Kremeľ v stredu vyhlásil, že Putin niektoré návrhy Spojených štátov prijal a je pripravený pokračovať v hľadaní kompromisu. „Včera sa po prvýkrát uskutočnila priama výmena názorov. Niektoré veci boli prijaté, niektoré boli označené za neprijateľné. Toto je bežný pracovný proces hľadania kompromisu,“ uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu večer oznámil, že v nadväznosti na stretnutie Witkoffa a Kushnera s Putinom ukrajinská delegácia pripravuje nové kolo rokovaní s vyslancami amerického prezidenta v Spojených štátoch. Podľa diplomatických zdrojov agentúr AFP, AP i Reuters sa ukrajinskí vyjednávači stretnú s americkými vyslancami vo štvrtok na Floride.
