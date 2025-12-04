  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 4.12.2025Meniny má Barbora, Barbara
Bratislava

Trump: Rokovanie vyslancov v Moskve bolo pomerne dobré, Putin chce koniec vojny

  • DNES - 7:02
  • Washington
Trump: Rokovanie vyslancov v Moskve bolo pomerne dobré, Putin chce koniec vojny

Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že po „pomerne dobrom“ rokovaní jeho vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentom Vladimirom Putinom je cesta k mieru na Ukrajine nejasná. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AP a AFP.

Myslím si, že včera mali pomerne dobré stretnutie s prezidentom Putinom. Čo bude výsledkom tohto stretnutia? Neviem vám povedať, pretože na tango sú potrební dvaja,“ odpovedal Trump novinárom v oválnej pracovni Bieleho domu.

Chcel by ukončiť vojnu. Taký bol ich dojem,“ odpovedal Trump na otázku, či mali Witkoff a Kushner pocit, že Putin naozaj chce ukončiť takmer štvorročnú vojnu na Ukrajine. „Mali veľmi silný dojem, že by rád uzavrel dohodu,“ doplnil americký prezident.

Witkoff a Kushner v utorok rokovali s Putinom v Moskve o ukončení vojny na Ukrajine približne päť hodín. Do Ruska so sebou priniesli aj aktualizovanú verziu amerického mierového plánu, ktorý počíta napríklad s postúpením častí východukrajinského regiónu Donbas Rusku alebo súhlas s nevstúpením Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO).

Kremeľ v stredu vyhlásil, že Putin niektoré návrhy Spojených štátov prijal a je pripravený pokračovať v hľadaní kompromisu. „Včera sa po prvýkrát uskutočnila priama výmena názorov. Niektoré veci boli prijaté, niektoré boli označené za neprijateľné. Toto je bežný pracovný proces hľadania kompromisu,“ uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu večer oznámil, že v nadväznosti na stretnutie Witkoffa a Kushnera s Putinom ukrajinská delegácia pripravuje nové kolo rokovaní s vyslancami amerického prezidenta v Spojených štátoch. Podľa diplomatických zdrojov agentúr AFP, AP i Reuters sa ukrajinskí vyjednávači stretnú s americkými vyslancami vo štvrtok na Floride.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Spoločnosť Meta začala v Austrálii odstraňovať účty osobám mladším ako 16 rokov

Spoločnosť Meta začala v Austrálii odstraňovať účty osobám mladším ako 16 rokov

DNES - 7:21Zahraničné

Americký technologický gigant Meta vo štvrtok oznámil, že začal s odstraňovaním státisícov účtov austrálskych tínedžerov na svojich sociálnych sieťach Instagram, Facebook a Threads.

Valné zhromaždenie OSN vyzvalo Rusko vrátiť unesené ukrajinské deti

Valné zhromaždenie OSN vyzvalo Rusko vrátiť unesené ukrajinské deti

DNES - 6:53Zahraničné

Ukrajina tvrdí, že Rusko od začiatku vojny vo februári 2022 unieslo najmenej 20.000 ukrajinských detí.

Lekára v prípade smrti Matthewa Perryho odsúdili na dva a pol roku väzenia

Lekára v prípade smrti Matthewa Perryho odsúdili na dva a pol roku väzenia

DNES - 6:45Zahraničné

Prvého z lekárov, ktorí nelegálne dodávali ketamín hercovi Matthewovi Perrymu, v stredu federálny súd v americkej Kalifornii odsúdil na dva a pol roka väzenia.

Zelenskyj: Ukrajinská delegácia pripravuje nové kolo rokovaní v USA

Zelenskyj: Ukrajinská delegácia pripravuje nové kolo rokovaní v USA

DNES - 6:44Zahraničné

Zelenskyj tvrdí, že predchádzajúce rokovania medzi ukrajinskou a americkou delegáciou v Ženeve a na Floride napredujú celkom efektívne.

Vosveteit.sk
Masové skenovanie správ sa môže stať čoskoro realitou. Rada EÚ schválila kontroverzný textMasové skenovanie správ sa môže stať čoskoro realitou. Rada EÚ schválila kontroverzný text
DragonFire je realita. Britský laser trafí mincu na kilometer a drony mu neuniknú ani pri 650 km/hDragonFire je realita. Britský laser trafí mincu na kilometer a drony mu neuniknú ani pri 650 km/h
Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.
V Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmírV Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmír
Najväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovaťNajväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovať
Samsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možnostíSamsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možností
Toto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvekToto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvek
Máš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelovMáš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelov
Čína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobuČína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP