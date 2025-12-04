Lekára v prípade smrti Matthewa Perryho odsúdili na dva a pol roku väzenia
- DNES - 6:45
- Los Angeles
Prvého z lekárov, ktorí nelegálne dodávali ketamín hercovi Matthewovi Perrymu, v stredu federálny súd v americkej Kalifornii odsúdil na dva a pol roka väzenia.
Hviezda seriálu Priatelia sa týmto sedatívom predávkovala v roku 2023, píše TASR podľa správ agentúr Reuters, AFP a AP a denníka The Guardian.
Salvador Plasencia (44) prevádzkoval pohotovostnú kliniku neďaleko Los Angeles a v júli sa priznal k nelegálnej distribúcii tohto anestetika na predpis Perrymu. Lekár uviedol, že zneužíval hercovu závislosť a podľa súdnych dokumentov jednému zo svojich kolegov raz napísal, že Perry je „hlupák“, ktorého možno využiť na obohatenie sa.
Herec Matthew Perry známy najmä úlohou Chandlera Binga v seriáli Priatelia zomrel 28. októbra 2023 vo veku 54 rokov na akútne účinky ketamínu a následného utopenia. Herec ketamín užíval legálne na liečbu depresie, no keď mu jeho lekár nepredpísal požadované množstvo, Perry často kontaktoval práve Plasencia.
Plasencia neposkytol Perrymu jeho poslednú dávku, no podľa súdu „dopomohol hercovi na ceste k takémuto koncu tým, že naďalej živil jeho závislosť“. Plasencia je prvým z piatich obvinených v prípade smrti Perryho, ktorý si vypočul svoj rozsudok.
