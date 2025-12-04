  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 4.12.2025Meniny má Barbora, Barbara
Bratislava

Lekára v prípade smrti Matthewa Perryho odsúdili na dva a pol roku väzenia

  • DNES - 6:45
  • Los Angeles
Lekára v prípade smrti Matthewa Perryho odsúdili na dva a pol roku väzenia

Prvého z lekárov, ktorí nelegálne dodávali ketamín hercovi Matthewovi Perrymu, v stredu federálny súd v americkej Kalifornii odsúdil na dva a pol roka väzenia.

Hviezda seriálu Priatelia sa týmto sedatívom predávkovala v roku 2023, píše TASR podľa správ agentúr Reuters, AFP a AP a denníka The Guardian.

Salvador Plasencia (44) prevádzkoval pohotovostnú kliniku neďaleko Los Angeles a v júli sa priznal k nelegálnej distribúcii tohto anestetika na predpis Perrymu. Lekár uviedol, že zneužíval hercovu závislosť a podľa súdnych dokumentov jednému zo svojich kolegov raz napísal, že Perry je „hlupák“, ktorého možno využiť na obohatenie sa.

Herec Matthew Perry známy najmä úlohou Chandlera Binga v seriáli Priatelia zomrel 28. októbra 2023 vo veku 54 rokov na akútne účinky ketamínu a následného utopenia. Herec ketamín užíval legálne na liečbu depresie, no keď mu jeho lekár nepredpísal požadované množstvo, Perry často kontaktoval práve Plasencia.

Plasencia neposkytol Perrymu jeho poslednú dávku, no podľa súdu „dopomohol hercovi na ceste k takémuto koncu tým, že naďalej živil jeho závislosť“. Plasencia je prvým z piatich obvinených v prípade smrti Perryho, ktorý si vypočul svoj rozsudok.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Spoločnosť Meta začala v Austrálii odstraňovať účty osobám mladším ako 16 rokov

Spoločnosť Meta začala v Austrálii odstraňovať účty osobám mladším ako 16 rokov

DNES - 7:21Zahraničné

Americký technologický gigant Meta vo štvrtok oznámil, že začal s odstraňovaním státisícov účtov austrálskych tínedžerov na svojich sociálnych sieťach Instagram, Facebook a Threads.

Trump: Rokovanie vyslancov v Moskve bolo pomerne dobré, Putin chce koniec vojny

Trump: Rokovanie vyslancov v Moskve bolo pomerne dobré, Putin chce koniec vojny

DNES - 7:02Zahraničné

Donald Trump v stredu vyhlásil, že po „pomerne dobrom“ rokovaní jeho vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentom Vladimirom Putinom je cesta k mieru na Ukrajine nejasná.

Valné zhromaždenie OSN vyzvalo Rusko vrátiť unesené ukrajinské deti

Valné zhromaždenie OSN vyzvalo Rusko vrátiť unesené ukrajinské deti

DNES - 6:53Zahraničné

Ukrajina tvrdí, že Rusko od začiatku vojny vo februári 2022 unieslo najmenej 20.000 ukrajinských detí.

Zelenskyj: Ukrajinská delegácia pripravuje nové kolo rokovaní v USA

Zelenskyj: Ukrajinská delegácia pripravuje nové kolo rokovaní v USA

DNES - 6:44Zahraničné

Zelenskyj tvrdí, že predchádzajúce rokovania medzi ukrajinskou a americkou delegáciou v Ženeve a na Floride napredujú celkom efektívne.

Vosveteit.sk
Masové skenovanie správ sa môže stať čoskoro realitou. Rada EÚ schválila kontroverzný textMasové skenovanie správ sa môže stať čoskoro realitou. Rada EÚ schválila kontroverzný text
DragonFire je realita. Britský laser trafí mincu na kilometer a drony mu neuniknú ani pri 650 km/hDragonFire je realita. Britský laser trafí mincu na kilometer a drony mu neuniknú ani pri 650 km/h
Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.
V Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmírV Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmír
Najväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovaťNajväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovať
Samsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možnostíSamsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možností
Toto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvekToto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvek
Máš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelovMáš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelov
Čína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobuČína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP