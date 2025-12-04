Zelenskyj: Ukrajinská delegácia pripravuje nové kolo rokovaní v USA
- DNES - 6:44
- Kyjev
Zelenskyj tvrdí, že predchádzajúce rokovania medzi ukrajinskou a americkou delegáciou v Ženeve a na Floride napredujú celkom efektívne.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu oznámil, že v nadväznosti na stretnutie amerických predstaviteľov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve ukrajinská delegácia pripravuje nové kolo rokovaní s vyslancami amerického prezidenta Donalda Trumpa v Spojených štátoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Pripravujeme stretnutia v Spojených štátoch,“ uviedol ukrajinský prezident vo svojom večernom videopríhovore s tým, že novinky ohľadom ich organizácie očakáva v najbližších dňoch. Podľa Zelenského by rokovania s Trumpovými vyslancami mali viesť tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov a náčelník generálneho štábu armády Andrij Hnatov.
Zelenskyj tvrdí, že predchádzajúce rokovania medzi ukrajinskou a americkou delegáciou v Ženeve a na Floride „napredujú celkom efektívne“. Ich úspech však podľa neho záleží od „kombinácie konštruktívnej diplomacie a tlaku na agresora“.
Vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff sa v utorok v Moskve po šiestykrát stretol s Putinom. Prvýkrát bol na takomto stretnutí prítomný i Trumpov zať Jared Kushner. Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov po približne päťhodinovom rokovaní uviedol, že strany zatiaľ nedosiahli žiaden kompromis.
