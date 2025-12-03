V Nemecku by pre klamlivé údaje mohol platiť zákaz naturalizácie na 10 rokov
- DNES - 22:09
- Berlín
Osoba, ktorá poskytne nepravdivé či neúplné informácie počas naturalizačného procesu, bude mať na desať rokov zakázané stať sa nemeckým občanom.
Uvádza sa to v pozmeňujúcom návrhu zákona o určovaní bezpečných krajín pôvodu, ktorý v stredu schválil Výbor pre vnútorné záležitosti Spolkového snemu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Členovia výboru za CDU/CSU, SPD a Alternatívu pre Nemecko (AfD) hlasovali za upravenú verziu návrhu zákona. Zelení a strana Ľavica hlasovali proti. Zmena zákona je reakciou na vyšetrovanie obchodovania s falošnými jazykovými certifikátmi v niekoľkých spolkových krajinách.
Návrh by sa mal definitívne prerokovať v piatok a potom ho odhlasuje parlament. Dokument stanovuje, že zákaz by platil po dobu desať rokov, ak žiadateľ v procese „podvádzal, vyhrážal sa alebo podplácal“. Zákaz by sa mal uplatňovať aj v prípade, že úmyselne poskytol nesprávne alebo neúplné informácie k základným požiadavkám naturalizácie.
V pozmenenom návrhu zákona sa uvádza, že zákaz „slúži na zdôraznenie platného práva a dôrazné zabránenie k podnecovaniu porušovania zákona“.
Ďalšia navrhovaná zmena môže zároveň zrušiť právo na štátom financovanú právnu pomoc pre osoby v deportačnej väzbe - právo, ktoré vstúpilo do platnosti len minulý rok.
Rusko zablokovalo prístup ku hre Roblox, šíri vraj LGBT propagandu
Rusko v stredu zablokovalo prístup k americkej detskej videohre Roblox.
Prezident odcestoval do Vatikánu, na osobnej audiencii ho prijme pápež Lev XIV.
Prezident SR Peter Pellegrini v stredu večer odcestoval na zahraničnú pracovnú cestu do Vatikánu. V rámci nej ho na osobnej audiencii prijme pápež Lev XIV.
Trump udelil milosť kongresmanovi obvinenému z korupcie a sprisahania
Americký prezident Donald Trump v stredu udelil milosť demokratickému kongresmanovi štátu Texas Henrymu Cuellarovi a jeho manželke Imelde, ktorí čelili obvineniam z úplatkárstva a sprisahania.
Pavel: Rusko sa nezmení, myšlienka na staré časy lacných energií je naivita
Český prezident Petr Pavel privítal dohodu Rady EÚ a Európskeho parlamentu na postupnom ukončení dovozu ruského plynu do Európy.