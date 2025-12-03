  • Články
V Nemecku by pre klamlivé údaje mohol platiť zákaz naturalizácie na 10 rokov

  • DNES - 22:09
  • Berlín
Osoba, ktorá poskytne nepravdivé či neúplné informácie počas naturalizačného procesu, bude mať na desať rokov zakázané stať sa nemeckým občanom.

Uvádza sa to v pozmeňujúcom návrhu zákona o určovaní bezpečných krajín pôvodu, ktorý v stredu schválil Výbor pre vnútorné záležitosti Spolkového snemu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Členovia výboru za CDU/CSU, SPD a Alternatívu pre Nemecko (AfD) hlasovali za upravenú verziu návrhu zákona. Zelení a strana Ľavica hlasovali proti. Zmena zákona je reakciou na vyšetrovanie obchodovania s falošnými jazykovými certifikátmi v niekoľkých spolkových krajinách.

Návrh by sa mal definitívne prerokovať v piatok a potom ho odhlasuje parlament. Dokument stanovuje, že zákaz by platil po dobu desať rokov, ak žiadateľ v procese „podvádzal, vyhrážal sa alebo podplácal“. Zákaz by sa mal uplatňovať aj v prípade, že úmyselne poskytol nesprávne alebo neúplné informácie k základným požiadavkám naturalizácie.

V pozmenenom návrhu zákona sa uvádza, že zákaz „slúži na zdôraznenie platného práva a dôrazné zabránenie k podnecovaniu porušovania zákona“.

Ďalšia navrhovaná zmena môže zároveň zrušiť právo na štátom financovanú právnu pomoc pre osoby v deportačnej väzbe - právo, ktoré vstúpilo do platnosti len minulý rok.

Zdroj: Info.sk, TASR
