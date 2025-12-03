Dopravná nehoda pri obci Vinohrady nad Váhom si vyžiadala ľudský život
Vážna dopravná nehoda na ceste druhej triedy v smere na obec Vinohrady nad Váhom si vyžiadala v stredu večer jeden ľudský život.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Vo vozidle sa nachádzala jedna osoba, ktorá, žiaľ, zraneniam na mieste podľahla,“ priblížila polícia s tým, že presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody budú predmetom vyšetrovania. Bližšie informácie poskytne ihneď, ako to situácia dovolí.
ZMOS žiada zachovanie 5 % DPH pre sociálne podniky miest a obcí
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) dôrazne žiada poslancov o zachovanie 5 % sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) pre sociálne podniky zriadené mestami a obcami.
Kotlár: Odďaľujem predloženie správy o pandémii, chcem dokončiť objasňovanie
Peter Kotlár odďaľuje čas predloženia svojej správy o manažovaní epidémie, pretože chce dokončiť objasňovanie neúčinnosti a nebezpečnosti „preparátov, ktoré sa použili v pseudoimunizácii našej populácie“.
PS neverí, že diskusia k odvolávaniu ministrov bude na budúci týždeň
Opozičné PS neverí, že plénum Národnej rady (NR) SR sa dostane na budúci týždeň k diskusii o odvolávaní ministrov, ako si to parlament naplánoval.
R. Kaliňák opakovane odmietol účasť Slovenska na únose Vietnamca
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) počas štvrtkovej (27. 11.) hodiny otázok v Národnej rade SR opätovne odmietol účasť Slovenska na únose občana Vietnamu Trinh Xuan Thanha.