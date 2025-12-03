  • Články
Dopravná nehoda pri obci Vinohrady nad Váhom si vyžiadala ľudský život

  • DNES - 22:04
  • Vinohrady nad Váhom
Vážna dopravná nehoda na ceste druhej triedy v smere na obec Vinohrady nad Váhom si vyžiadala v stredu večer jeden ľudský život.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

Vo vozidle sa nachádzala jedna osoba, ktorá, žiaľ, zraneniam na mieste podľahla,“ priblížila polícia s tým, že presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody budú predmetom vyšetrovania. Bližšie informácie poskytne ihneď, ako to situácia dovolí.

Zdroj: Info.sk, TASR
