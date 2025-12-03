Hlas-SD tvrdí, že Progresívne Slovensko je napojené na štátne peniaze

  • Články
  DNES - 21:15
Koaličná strana Hlas-SD obvinila najsilnejšie opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) zo snahy prekryť kauzou Petra Kmeca vlastné pochybenia, okrem iného aj otvorenie témy Benešových dekrétov. Zároveň Hlas-SD upozornil na naviazanie niektorých členov vedenia PS na štátny rozpočet.

Peter Kmec je človek, ktorý Progresívnemu Slovensku prekazil plány a nestalo sa to len raz,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii poslanec Hlasu-SD Michal Bartek. PS sa podľa neho usilovalo o zastavenie financií z plánu obnovy, no Kmec tieto snahy prekazil.

Progresívne Slovensko nie je strana, ktorá chce konať dobro len tak nezištne, ale je to strana, ktorá je roky ‚nacucnutá‘ na štátne peniaze, vznikla zo štátnych peňazí a je od nich bytostne závislá,“ tvrdil Bartek. Ako príklad uviedol Michaelu Krškovú a poslanca Ivana Štefunka v spojitosti s investičným fondom Neulogy Ventures zriadenom na podporu startupov, ale aj poslancov Michala Trubana, Jána Hargaša či Zoru Jaurovú. Tí mali získavať štátne prostriedky cez IT spoločnosti alebo z fondu na podporu umenia.

Celé Progresívne Slovensko vzniklo len ako premyslený hub, ktorého hlavná agenda sú granty, dotácie a výzvy. Najvyšší predstavitelia Progresívneho Slovenska buď priamo cez seba alebo cez svojich rodinných príslušníkov získali stovky miliónov eur od štátu,“ dodal Bartek.

PS reagovalo, že je to, naopak, strana Hlas-SD, ktorá sa usiluje prekryť svoje škandály. „Ľudí na Slovensku trápi zvyšujúca sa kriminalita, Ficova drahota a najťažšie Vianoce, ktoré ich čakajú aj vďaka zbabranej konsolidácii. Veľmi jasne to aj Hlasu odkazujú cez historicky najnižšie preferencie,“ uviedli progresívci.

Zdroj: Info.sk, TASR
