Streda, 3.12.2025Meniny má Oldrich
Bratislava

Prezident odcestoval do Vatikánu, na osobnej audiencii ho prijme pápež Lev XIV.

  • DNES - 20:28
  • Bratislava
Prezident SR Peter Pellegrini v stredu večer odcestoval na zahraničnú pracovnú cestu do Vatikánu. V rámci nej ho na osobnej audiencii prijme pápež Lev XIV.

Návšteva sa uskutoční v atmosfére Jubilejného roka 2025 s mottom „Pútnici nádeje“, ktorý trvá od Vianoc 2024 do 6. januára 2026.

Pápež prijme Pellegriniho vo štvrtok (4. 12.). „Keďže pôjde o osobnú audienciu hlavy štátu u Svätého Otca, prezidenta bude na prijatí sprevádzať aj jeho mama. Všetky náklady spojené s jej účasťou na programe vo Vatikáne uhradí prezident,“ priblížili z odboru komunikácie kancelárie hlavy štátu.

Pellegrini má na programe tiež rokovanie so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom. Absolvuje aj oficiálnu návštevu Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov „vôbec prvú na úrovni hlavy štátu po dvoch desaťročiach. Na rokovaní s veľmajstrom Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov Fra’ Johnom Dunlapom nadviažu na vznik Slovenskej asociácie Maltézskeho rádu v roku 2024 a budú sa venovať i spoločnému záujmu rozvíjať humanitárnu spoluprácu,“ doplnili z komunikačného odboru.

Delegácia slovenského prezidenta sa vo štvrtok zúčastní na otvorení výstavy odpustkových listín so slovenskými stopami v Ríme a Vatikáne. Bude spojená s adventným koncertom. Hlava štátu v piatok (5. 12.) vo Vatikánskych záhradách slávnostne odhalí mozaiku Sedembolestnej Panny Márie.

Zdroj: Info.sk, TASR
