  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 3.12.2025Meniny má Oldrich
Bratislava

Trump udelil milosť kongresmanovi obvinenému z korupcie a sprisahania

  • DNES - 20:27
  • Washington
Trump udelil milosť kongresmanovi obvinenému z korupcie a sprisahania

Americký prezident Donald Trump v stredu udelil milosť demokratickému kongresmanovi štátu Texas Henrymu Cuellarovi a jeho manželke Imelde, ktorí čelili obvineniam z úplatkárstva a sprisahania.

Podľa Trumpa boli súdne stíhaní, pretože Cuellar kritizoval imigračnú politiku exprezidenta Joe Bidena, píše TASR podľa správy agentúry AP.

Bidenova administratíva roky zneužívala justičný systém proti svojim politickým oponentom a každému, kto s ňou nesúhlasil,“ vyhlásil Trump na svojej sieti Truth Social.

Radikálni ľavicoví demokrati predstavujú úplnú a totálnu hrozbu pre demokraciu! Budú útočiť, okrádať, klamať, podvádzať... a ničiť každého, kto sa odváži postaviť proti ich krajne ľavicovej agende, agende, ktorá, ak nebude zastavená, zničí našu nádhernú krajinu,“ pokračoval prezident.

Vzhľadom na tieto a ďalšie skutočnosti týmto oznamujem svoje úplné a bezpodmienečné udelenie milosti pre milovaného texaského kongresmana Henryho Cuellara a Imeldu,“ dodal Trump.

AP zdôrazňuje, že šéf Bieleho domu neposkytol žiadne dôkazy podporujúce jeho tvrdenia. Cuellar a jeho žena boli obvinení z prijatia tisícov dolárov, aby kongresman presadzoval záujmy energetickej spoločnosti kontrolovanej Azerbajdžanom a banky v Mexiku. Súdny proces sa mal pôvodne začať v apríli a kongresman trval na nevine seba aj manželky.

Cuellar pôsobí v Kongrese viac ako 20 rokov a ako umiernený demokrat sa so svojou stranou opakovane nezhodol v otázkach migrácie a strelných zbraní. Bol jedným z najhlasnejších kritikov Bidenovej administratívy za spôsob, ako reagovala na rekordný počet migrantov z Mexika. Je tiež jedným z posledných demokratov v Kongrese, ktorí kritizujú právo na potrat, dodáva AP.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rusko zablokovalo prístup ku hre Roblox, šíri vraj LGBT propagandu

Rusko zablokovalo prístup ku hre Roblox, šíri vraj LGBT propagandu

DNES - 20:28Zahraničné

Rusko v stredu zablokovalo prístup k americkej detskej videohre Roblox.

Prezident odcestoval do Vatikánu, na osobnej audiencii ho prijme pápež Lev XIV.

Prezident odcestoval do Vatikánu, na osobnej audiencii ho prijme pápež Lev XIV.

DNES - 20:28Zahraničné

Prezident SR Peter Pellegrini v stredu večer odcestoval na zahraničnú pracovnú cestu do Vatikánu. V rámci nej ho na osobnej audiencii prijme pápež Lev XIV.

Pavel: Rusko sa nezmení, myšlienka na staré časy lacných energií je naivita

Pavel: Rusko sa nezmení, myšlienka na staré časy lacných energií je naivita

DNES - 19:05Zahraničné

Český prezident Petr Pavel privítal dohodu Rady EÚ a Európskeho parlamentu na postupnom ukončení dovozu ruského plynu do Európy.

Petr Pavel: Neviem, čo by ma presvedčilo, že Turek má byť minister

Petr Pavel: Neviem, čo by ma presvedčilo, že Turek má byť minister

DNES - 17:57Zahraničné

Český prezident si nevie predstaviť, čo by mohlo zmeniť jeho názor, že prístup k právu a pravidlám v prípade kandidáta na ministra životného prostredia v budúcej vláde Filipa Turka nie je zlučiteľný s funkciou ministra.

Vosveteit.sk
DragonFire je realita. Britský laser trafí mincu na kilometer a drony mu neuniknú ani pri 650 km/hDragonFire je realita. Britský laser trafí mincu na kilometer a drony mu neuniknú ani pri 650 km/h
Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.
V Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmírV Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmír
Najväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovaťNajväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovať
Samsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možnostíSamsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možností
Toto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvekToto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvek
Máš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelovMáš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelov
Čína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobuČína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobu
Po smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmiPo smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmi
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP