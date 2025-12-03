ZMOS žiada zachovanie 5 % DPH pre sociálne podniky miest a obcí
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) dôrazne žiada poslancov o zachovanie 5 % sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) pre sociálne podniky zriadené mestami a obcami. Informoval o tom v stredu predseda ZMOS Jozef Božik.
Táto sadzba je podľa neho kľúčovým nástrojom na to, aby obce a mestá dokázali udržať pracovné miesta, zamestnávať ľudí z marginalizovaných skupín a zabezpečovať verejnoprospešné služby, ktoré komerčný sektor vo viacerých regiónoch nepokrýva.
ZMOS toto stanovisko prezentovalo už počas rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR 24. novembra, kde upozornilo, že akékoľvek zvyšovanie daňového zaťaženia môže ohroziť existenciu viacerých sociálnych podnikov v pôsobnosti samospráv.
O tomto stanovisku boli následne informovaní aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj štátni tajomníci Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva vnútra SR, ktorí sa 1. decembra 2025 zúčastnili na rokovaní Rady ZMOS na Štrbskom Plese.
ZMOS podľa Božika apeluje na poslancov, aby zohľadnili dlhodobý verejný záujem, stabilitu samosprávnych sociálnych podnikov a ich nezastupiteľnú úlohu v zamestnávaní a začleňovaní.
Kotlár: Odďaľujem predloženie správy o pandémii, chcem dokončiť objasňovanie
Peter Kotlár odďaľuje čas predloženia svojej správy o manažovaní epidémie, pretože chce dokončiť objasňovanie neúčinnosti a nebezpečnosti „preparátov, ktoré sa použili v pseudoimunizácii našej populácie“.
PS neverí, že diskusia k odvolávaniu ministrov bude na budúci týždeň
Opozičné PS neverí, že plénum Národnej rady (NR) SR sa dostane na budúci týždeň k diskusii o odvolávaní ministrov, ako si to parlament naplánoval.
R. Kaliňák opakovane odmietol účasť Slovenska na únose Vietnamca
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) počas štvrtkovej (27. 11.) hodiny otázok v Národnej rade SR opätovne odmietol účasť Slovenska na únose občana Vietnamu Trinh Xuan Thanha.
Z mosta SNP skočil človek, na mieste zasahovali hasiči
Do Dunaja mala v stredu ráno skočiť osoba, uviedli hasiči.