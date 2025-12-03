Najnákazlivejšie ochorenie na svete? 8 príznakov, ktoré musíte poznať
Čo robiť, aby ste sa ochránili pred jedným z najnákazlivejších ochorení na svete?
Jedným z najnákazlivejších ochorení na svete sú osýpky. Tvrdí to encyklopédia Britannica, podľa ktorej „jedna nakazená osoba môže rozšíriť vírus osýpok až na 18 ďalších náchylných ľudí.“
Ako je známe, osýpky sa bežne prejavujú výskytom červenej vyrážky, no ako pre portál The Sun uviedla odborníčka na zdravotné poistenie Pallavi Bradshawová, dôležité je rýchlo spozorovať aj ďalšie ukazovatele.
Nákaza sa rýchlo šíri
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa počet krajín s výskytom osýpok strojnásobil od roku 2019. Kým v roku 2023 sa ochorením nakazilo 10,4 milióna ľudí na celom svete, v roku 2024 to bolo o 7 percent viac – teda 11 miliónov.
WHO ďalej informuje, že v roku 2024 prepukla epidémia osýpok prinajmenšom v 59 krajinách, čo si vyžiadalo život asi 95 tisíc ľudí.
Aké príznaky ich prezradia?
Jedným z identifikačných znakov osýpok je charakteristická červená vyrážka, ktorá sa však dostaví obvykle až niekoľko dní po nakazení. Ešte predtým je však možné pozorovať týchto 8 príznakov:
- červené, opuchnuté a slziace oči
- príznaky podobné prechladnutiu
- vysoká teplota
- malé svetlé fľaky v ústach
- slabosť
- strata chuti do jedla
- bolesť svalov
- štekavý kašeľ
Ako doplnila Bradshawová, pri osýpkach sú časté aj červené fľaky a malé vyrážky, ktoré sa šíria väčšinou od vlasov, tváre, krku a uší smerom nadol k rukám, nohám a chodidlám. Väčšie fľaky sa objavujú na chrbte a hrudníku, väčšinou pritom nesvrbia.
„Ak vaše dieťa vykazuje ktorýkoľvek z týchto príznakov osýpok, alebo bolo v kontakte s niekým nakazeným, kvôli správnej diagnóze je potrebné kontaktovať lekára,“ vyzvala Bradshawová.
Vyrážky sa prenášajú vzduchom po zakašľaní alebo kýchnutí nakazenej osoby, informuje The Sun. Častice vírusu ostávajú vo vzduchu ešte dve hodiny po kontaminácii, čo zvyšuje riziko nákazy. Ochorenie ustupuje obvykle v priebehu 10 až 14 dní.
V prípade podozrenia, že sa vaše dieťa nakazilo osýpkami, za žiadnych okolností ho neposielajte do školy. Potrebné je vyšetrenie u lekára – predtým ho však telefonicky upovedomte, aby ste v čakárni nenakazili ďalšie deti.
Pri liečbe doprajte dieťaťu dostatok odpočinku a tekutín. Nevystavujte ho prílišnému svetlu a po odznení príznakov konzultujte ďalší postup s lekárom.
Lekár radí: Banány ktorej farby sú pre črevá najlepšie?
Pre čo najlepšie trávenie je potrebné vyberať banány tejto farby, radí gastroenterológ.
Hormonálna nespavosť: 8 príznakov, na ktoré si dajte pozor
Ak sa zmení hladina estrogénu, progesterónu a hormónov štítnej žľazy, má to vplyv aj na kvalitu spánku. Ako sa prejavuje hormonálna nespavosť?
V bohatých regiónoch sa šíri infekčné ochorenie: Ako spoznať príznaky?
Ochorenie postihuje najmä bohatšie regióny. Čo je príčinou a ako spoznať príznaky?
Najhoršia chyba pre telesné hodiny: Toto pri spánku nerobte!
Ako si zlepšiť kvalitu odpočinku? Podľa odborníčky na spánok je kľúčová jedna zásada.