  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 3.12.2025Meniny má Oldrich
Bratislava

Šéf VW Blume plánuje pokračovať v úsporných opatreniach

  • DNES - 19:20
  • Wolfsburg
Šéf VW Blume plánuje pokračovať v úsporných opatreniach

Šéf automobilového koncernu Volkswagen (VW) Oliver Blume plánuje pokračovať v úsporných opatreniach. Na stretnutí so zamestnancami vo Wolfsburgu uviedol, že na to, aby spoločnosť v budúcnosti zarábala a zostala konkurencieschopná, musia byť náklady dôsledne optimalizované.

Vozidlá VW sú vyhľadávané a skupina má špičkové technológie, potrebuje však zvýšiť produktivitu a zjednodušiť procesy, povedal Blume. Zdôraznil dôležitosť jasného zosúladenia skupiny s požiadavkami budúcnosti a realitou trhu.

Blume poznamenal, že automobilová skupina prechádza komplexnou reorganizáciou. Dohody so zamestnancami sa postupne realizujú. Len ekonomicky silná spoločnosť môže byť bezpečným zamestnávateľom, upozornil.

Koncom decembra 2024 sa VW a odborový zväz IG Metall po zdĺhavých rokovaniach a niekoľkých varovných štrajkoch dohodli na reštrukturalizačnom programe, v rámci ktorého sa do roku 2030 v Nemecku zruší 35.000 pracovných miest. Spoločnosť na oplátku obnovila a predĺžila svoju predtým ukončenú dohodu o istote zamestnania do roku 2030.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa v októbri zlepšila

Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa v októbri zlepšila

9:22 05.11.2025Auto

Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa výrazne zlepšila. Index podnikateľskej klímy v odvetví sa v októbri zvýšil o 8,4 bodu na -12,9 bodu, oznámil v stredu ekonomický inštitút Ifo.

Škoda Auto zvýšila predaj za deväť mesiacov roka o viac než 14 %

Škoda Auto zvýšila predaj za deväť mesiacov roka o viac než 14 %

12:50 01.11.2025Auto

Predaj áut českej spoločnosti Škoda Auto vzrástol za tri kvartály o vyše 14 %. S ním sa zvýšili aj tržby a zisk spoločnosti, pričom v prípade tržieb rast predstavoval takmer 10 %. Informoval o tom server novinky.cz.

SEVA: Elektrická flotila na Slovensku rastie najmä vďaka firmám

SEVA: Elektrická flotila na Slovensku rastie najmä vďaka firmám

12:50 01.11.2025Auto

Na slovenských cestách jazdí už viac ako 21.833 osobných batériových elektromobilov.

Na autách sa bude môcť využívať predné brzdové svetlo

Na autách sa bude môcť využívať predné brzdové svetlo

11:43 28.10.2025Auto

Na autách sa od roku 2029 bude môcť využívať predné brzdové svetlo. Daný prvok sa do legislatívy zakotví ako dobrovoľné vybavenie motorových vozidiel kategórie M a N.

Vosveteit.sk
Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.
V Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmírV Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmír
Najväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovaťNajväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovať
Samsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možnostíSamsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možností
Toto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvekToto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvek
Máš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelovMáš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelov
Čína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobuČína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobu
Po smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmiPo smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmi
Unikli prvé informácie o Android 17. Vieme, aké funkcie prídu a kedy ho môžeme očakávaťUnikli prvé informácie o Android 17. Vieme, aké funkcie prídu a kedy ho môžeme očakávať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP