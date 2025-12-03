Šéf VW Blume plánuje pokračovať v úsporných opatreniach
Šéf automobilového koncernu Volkswagen (VW) Oliver Blume plánuje pokračovať v úsporných opatreniach. Na stretnutí so zamestnancami vo Wolfsburgu uviedol, že na to, aby spoločnosť v budúcnosti zarábala a zostala konkurencieschopná, musia byť náklady dôsledne optimalizované.
Vozidlá VW sú vyhľadávané a skupina má špičkové technológie, potrebuje však zvýšiť produktivitu a zjednodušiť procesy, povedal Blume. Zdôraznil dôležitosť jasného zosúladenia skupiny s požiadavkami budúcnosti a realitou trhu.
Blume poznamenal, že automobilová skupina prechádza komplexnou reorganizáciou. Dohody so zamestnancami sa postupne realizujú. Len ekonomicky silná spoločnosť môže byť bezpečným zamestnávateľom, upozornil.
Koncom decembra 2024 sa VW a odborový zväz IG Metall po zdĺhavých rokovaniach a niekoľkých varovných štrajkoch dohodli na reštrukturalizačnom programe, v rámci ktorého sa do roku 2030 v Nemecku zruší 35.000 pracovných miest. Spoločnosť na oplátku obnovila a predĺžila svoju predtým ukončenú dohodu o istote zamestnania do roku 2030.
