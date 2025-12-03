  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 3.12.2025Meniny má Oldrich
Bratislava

Pavel: Rusko sa nezmení, myšlienka na staré časy lacných energií je naivita

  • DNES - 19:05
  • Praha/Ostrihom
Pavel: Rusko sa nezmení, myšlienka na staré časy lacných energií je naivita

Český prezident Petr Pavel privítal dohodu Rady EÚ a Európskeho parlamentu na postupnom ukončení dovozu ruského plynu do Európy.

K tomuto kroku podľa neho malo dôjsť skôr, pretože krajiny EÚ mali dosť času pripraviť sa na tento stav. Povedal to v stredu po skončení prezidentského summitu Vyšehradskej štvorky v Ostrihome. Štáty EÚ by si podľa neho nemali naivne myslieť, že sa vrátia „staré dobré časy“ lacných energií a priateľských vzťahov s Ruskom, informuje spravodajkyňa TASR.

To rozhodnutie je absolútne správne a malo prísť skôr. Príde mi zvláštne, keď na jednej strane dlhodobo podporujeme Ukrajinu a na druhej strane kupujeme od Ruska fosílne palivá v hodnotách vyšších, než bola podpora Ukrajine. To veľmi nedáva zmysel. Je jasné, že niektorým krajinám sa to nebude páčiť, ale mali dosť času, aby sa na to pripravili rovnako ako ČR,“ zdôraznil Pavel.

Podľa jeho slov nastal čas robiť rozhodné kroky, pretože Rusko sa významne nezmení ani v prípade, že by došlo k dohode o mieri na Ukrajine. „Ten kurz, ktorý Rusko nasleduje teraz, bude nasledovať dlhodobo a my by sme nemali byť naivní, aby sme si mysleli, že sa vrátia ,staré dobré časy‘ lacných energií a priateľských vzťahov s Ruskom,“ podotkol.

Vyjednávači Rady EÚ a Európskeho parlamentu sa v stredu dohodli na kompromisnom návrhu o postupnom zákaze dovozu ruského plynu do Európy. Pre potrubný plyn by mal úplný zákaz platiť od 30. septembra 2027, pre LNG od konca budúceho roka.

V súvislosti s návrhom programového vyhlásenia vznikajúcej českej vlády Pavel podotkol, že považuje za podstatné, aby ČR vnímala Rusko ako objektívnu hrozbu, ako ho podľa jeho slov vidí výrazná väčšina spojencov v Európe. „Považujem za absolútne kľúčové pre našu budúcnosť, aby sme zostali pevne zakotvení v EÚ a NATO, čo ale neznamená, že by sme k týmto inštitúciám nemali byť kritickí. Ale ak budeme kritickí, tak by sme vždy mali prichádzať s nejakým konštruktívnym návrhom a nie len blokovať to, čo sa nám nepáči,“ dodal český prezident.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Petr Pavel: Neviem, čo by ma presvedčilo, že Turek má byť minister

Petr Pavel: Neviem, čo by ma presvedčilo, že Turek má byť minister

DNES - 17:57Zahraničné

Český prezident si nevie predstaviť, čo by mohlo zmeniť jeho názor, že prístup k právu a pravidlám v prípade kandidáta na ministra životného prostredia v budúcej vláde Filipa Turka nie je zlučiteľný s funkciou ministra.

Ušakov: Vojenské úspechy Ruska na Ukrajine ovplyvnili rokovania s USA

Ušakov: Vojenské úspechy Ruska na Ukrajine ovplyvnili rokovania s USA

DNES - 16:14Zahraničné

Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov v stredu vyhlásil, že nedávne úspechy ruskej armády na ukrajinskom bojisku mali vplyv na rokovania s americkými vyslancami, ktoré sa uskutočnili v utorok.

Pellegrini: Hlavným problémom európskeho priemyslu sú vysoké ceny energií

Pellegrini: Hlavným problémom európskeho priemyslu sú vysoké ceny energií

DNES - 15:30Zahraničné

Hlavným problémom európskeho priemyslu sú vysoké ceny energií, preto treba nájsť účinné spôsoby, ako ich znížiť, keďže výroba sa presúva na iné kontinenty.

Vosveteit.sk
Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.
V Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmírV Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmír
Najväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovaťNajväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovať
Samsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možnostíSamsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možností
Toto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvekToto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvek
Máš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelovMáš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelov
Čína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobuČína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobu
Po smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmiPo smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmi
Unikli prvé informácie o Android 17. Vieme, aké funkcie prídu a kedy ho môžeme očakávaťUnikli prvé informácie o Android 17. Vieme, aké funkcie prídu a kedy ho môžeme očakávať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP