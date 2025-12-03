Denisa Saková: Energopomoc pre nájomcov sa dá riešiť viacerými spôsobmi
- DNES - 18:38
- Bratislava
Pomoc s vyššími cenami energií na byty, ktoré sa prenajímajú, bude budúci rok závisieť od konkrétnych okolností.
Môže mať na ňu nárok samotný majiteľ bytu, prípadne nájomca, ak si v byte nahlási prechodný pobyt. Poukázala na to v stredu na stretnutí s novinármi ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
Zdôraznila, že energetickej domácnosti, ktorej vznikne nárok na energopomoc, budú podporené všetky odberné miesta v oblasti elektriny a plynu. Teda napríklad aj viaceré byty.
„Pokiaľ si prenajímate byt, ktorý vlastní človek, ktorý energopomoc dostal na to odberné miesto, tak ten zrejme ani nebude premietať vyššie ceny energií pre nájomcov, pretože tie vyššie ceny energií ani nebude platiť,“ vysvetlila Saková.
V inej situácii sú nájomcovia, ktorí si prenajímajú byt od človeka, ktorý nie je príjemcom energopomoci. V dôsledku toho by im v budúcom roku narástli náklady na energie. Dá sa to však riešiť v rámci námietkového procesu na klientskom pracovisku.
„Ak si nájomcovia dajú prechodný pobyt do tohto bytu a budú mať nárok na energopomoc, tak im bude individuálne priradená, ak teda splnia podmienky prislúchajúcej energopomoci,“ doplnila ministerka.
