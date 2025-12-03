Hormonálna nespavosť: 8 príznakov, na ktoré si dajte pozor
Ak sa zmení hladina estrogénu, progesterónu a hormónov štítnej žľazy, má to vplyv aj na kvalitu spánku. Ako sa prejavuje hormonálna nespavosť?
Tradičná nespavosť občas potrápi každého z nás. Prejavuje sa buď neschopnosťou zaspať alebo prebúdzaním počas noci. Ako však pre portál Huffington Post vysvetlil všeobecný lekár Giuseppe Aragona, existuje istý druh nespavosti, ktorý priamo súvisí s hladinami hormónov v tele.
Čo to teda je hormonálna nespavosť a čo robiť, ak zistíte, že ňou trpíte?
Čo je hormonálna nespavosť?
Termín hormonálna nespavosť poukazuje na „ťažkosti so spánkom, ktoré vznikajú ako odpoveď na nerovnováhu v hladine hormónov,“ vysvetlil Aragona pre Huffington Post.
„Pri regulovaní spánku zohráva dôležitú rolu niekoľko hormónov vrátane melatonínu, ktorý signalizuje mozgu potrebu spánku, a kortizolu, ktorý podporuje bdelosť a pri zvýšenej hladine v noci môže narúšať spánok.“
Spánkové vzorce ovplyvňujú aj pohlavné hormóny ako estrogén a progesterón. Hormonálna nespavosť sa preto často dostavuje u ľudí, v organizmoch ktorých dochádza k výrazným zmenám hladiny hormónov. Ide napríklad o menštruačný cyklus, tehotenstvo, perimenopauzu alebo menopauzu. Hormonálna nespavosť sa môže vyskytnúť aj pri poruchách štítnej žľazy alebo endokrinných poruchách.
„Tieto hormonálne zmeny narúšajú reguláciu telesnej teploty, cirkadiánny rytmus a náladu, pričom všetko prispieva k nepokojnému spánku.“
Príznaky hormonálnej nespavosti:
- problémy so zaspávaním
- prebúdzanie počas noci
- priskoré vstávanie
- nekvalitný spánok
- ospalosť počas dňa
- podráždenosť
- ťažkosti so sústredením
- zlá nálada
Čo sa s tým dá robiť?
Podľa Aragonu sa hormonálna nespavosť dá liečiť kombináciou niekoľkých zmien ako udržiavanie stabilnej spánkovej rutiny, vyhýbanie sa obrazovkám počas večera, udržiavanie chladu, tmy a ticha v spálni alebo relaxačné techniky pred spaním.
„Spánku pomáha aj liečba súvisiacich problémov, napríklad zmenou životného štýlu, alebo ak je to vhodné, liečbou príznakov menopauzy,“ dodal lekár.
