Hormonálna nespavosť: 8 príznakov, na ktoré si dajte pozor

Hormonálna nespavosť: 8 príznakov, na ktoré si dajte pozor

Ak sa zmení hladina estrogénu, progesterónu a hormónov štítnej žľazy, má to vplyv aj na kvalitu spánku. Ako sa prejavuje hormonálna nespavosť?

Tradičná nespavosť občas potrápi každého z nás. Prejavuje sa buď neschopnosťou zaspať alebo prebúdzaním počas noci. Ako však pre portál Huffington Post vysvetlil všeobecný lekár Giuseppe Aragona, existuje istý druh nespavosti, ktorý priamo súvisí s hladinami hormónov v tele.

Čo to teda je hormonálna nespavosť a čo robiť, ak zistíte, že ňou trpíte?

Čo je hormonálna nespavosť?

Termín hormonálna nespavosť poukazuje na „ťažkosti so spánkom, ktoré vznikajú ako odpoveď na nerovnováhu v hladine hormónov,“ vysvetlil Aragona pre Huffington Post.

„Pri regulovaní spánku zohráva dôležitú rolu niekoľko hormónov vrátane melatonínu, ktorý signalizuje mozgu potrebu spánku, a kortizolu, ktorý podporuje bdelosť a pri zvýšenej hladine v noci môže narúšať spánok.“

Spánkové vzorce ovplyvňujú aj pohlavné hormóny ako estrogén a progesterón. Hormonálna nespavosť sa preto často dostavuje u ľudí, v organizmoch ktorých dochádza k výrazným zmenám hladiny hormónov. Ide napríklad o menštruačný cyklus, tehotenstvo, perimenopauzu alebo menopauzu. Hormonálna nespavosť sa môže vyskytnúť aj pri poruchách štítnej žľazy alebo endokrinných poruchách.

„Tieto hormonálne zmeny narúšajú reguláciu telesnej teploty, cirkadiánny rytmus a náladu, pričom všetko prispieva k nepokojnému spánku.“

Príznaky hormonálnej nespavosti:

  • problémy so zaspávaním
  • prebúdzanie počas noci
  • priskoré vstávanie
  • nekvalitný spánok
  • ospalosť počas dňa
  • podráždenosť
  • ťažkosti so sústredením
  • zlá nálada

Čo sa s tým dá robiť?

Podľa Aragonu sa hormonálna nespavosť dá liečiť kombináciou niekoľkých zmien ako udržiavanie stabilnej spánkovej rutiny, vyhýbanie sa obrazovkám počas večera, udržiavanie chladu, tmy a ticha v spálni alebo relaxačné techniky pred spaním.

„Spánku pomáha aj liečba súvisiacich problémov, napríklad zmenou životného štýlu, alebo ak je to vhodné, liečbou príznakov menopauzy,“ dodal lekár.

Zdroj: Info.sk, DP, huffingtonpost.co.uk
