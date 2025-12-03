  • Články
Streda, 3.12.2025Meniny má Oldrich
Bratislava

Lagardová: Inflácia v eurozóne by sa mala pohybovať okolo cieľovej úrovne ECB

  • DNES - 18:00
  • Frankfurt nad Mohanom
Inflácia v eurozóne by sa mala v nasledujúcich mesiacoch pohybovať okolo cieľa Európskej centrálnej banky (ECB), ktorým sú 2 %. Uviedla to v stredu prezidentka ECB Christine Lagardová v prejave v Európskom parlamente.

TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.

Lagardová poznamenala, že rast základných cien zostal „v súlade“ so strednodobým inflačným cieľom centrálnej banky. Naznačila, že hospodárska aktivita v eurozóne by mala profitovať zo zvýšených výdavkov domácností a odolného trhu práce, ako aj zo zvýšenia výdavkov na infraštruktúru a obranu v členských štátoch Európskej únie. Pripustila však, že riziká pre výhľad pretrvávajú, pričom neistota zostáva vyššia ako zvyčajne v dôsledku globálnej obchodnej politiky.

Globálne prostredie bude pravdepodobne naďalej nepriaznivo ovplyvňovať situáciu vzhľadom na vplyv vyšších ciel na vývoz z eurozóny aj na investície do výroby,“ varovala.

Lagardová uviedla, že centrálna banka je pripravená „pružne reagovať na nové výzvy“ a v prípade potreby zváži nové politické nástroje na udržanie cenovej stability.

Dodala, že ECB zverejní nové projekcie pre eurozónu 18. decembra.

Hlavný ekonóm ECB Philip Lane v stredu v súvislosti s infláciou vyhlásil, že menová politika ECB by mala reagovať na „odchýlku“ od dvojpercentného inflačného cieľa. No vzhľadom na časový posun pri prenose menovej politiky do ekonomiky by podľa neho bolo „kontraproduktívne“ reagovať na krátkodobé dočasné odchýlky.

Dodal, že rozhodnutia je najlepšie prijímať na jednotlivých stretnutiach na základe údajov, ktoré vychádzajú z „komplexného a dôkladného analytického rámca“.

Zdroj: Info.sk, TASR
