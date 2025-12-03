  • Články
Bratislava

Petr Pavel: Neviem, čo by ma presvedčilo, že Turek má byť minister

  • DNES - 17:57
  • Praha/Ostrihom
Český prezident Petr Pavel si nevie predstaviť, čo by mohlo zmeniť jeho názor, že prístup k právu a pravidlám v prípade kandidáta na ministra životného prostredia v budúcej českej vláde Filipa Turka nie je zlučiteľný s funkciou ministra.

Povedal to v stredu po skončení prezidentského summitu Vyšehradskej štvorky v Ostrihome. Turkove doterajšie vysvetlenia označil za zahmlievanie, pri ktorom dával najavo skôr aroganciu než pokoru, informuje spravodajkyňa TASR.

Pavel si však Turka chce vypočuť, dovtedy podľa svojich slov žiadne závery robiť nebude. Na druhej strane nesúhlasí s jeho utorkovým vyhlásením, že ide najmä o mediálne kauzy. Podotkol, že okolo Turka sa rôzne kauzy objavujú dlhodobo. Kto sledoval médiá vrátane tých sociálnych, si podľa prezidenta mohol o veci urobiť vlastný obrázok.

Rád si ho vypočujem, na druhú stranu si dokážem len ťažko predstaviť niečo, čo by mohlo nejakým spôsobom zvrátiť názor, ktorý nie je len môj, ale veľkej časti našej verejnosti, že Filip Turek je skutočne nositeľom vlastností a prístupu nielen k právu, ale aj k pravidlám, ktorý skutočne nie je zlučiteľný s funkciou tak vysokého verejného činiteľa, akým je minister,“ podotkol.

Turek v utorok avizoval, že prezidentovi všetky kauzy vysvetlí konkrétnymi argumentami a podloží ich aj dokumentami. „Úprimne povedané, z toho, čo som mal možnosť zatiaľ počuť, to bolo skôr zahmlievanie a znedôveryhodňovanie všetkého, čo bolo kde uvedené a väčšinou to bolo spôsobom, ktorý skôr dával najavo istú aroganciu než pokoru,“ komentoval to Pavel.

Český Deník N v uplynulých týždňoch zverejnil Turkove údajné príspevky na sociálnych sieťach, ktoré obsahovali rasistické, homofóbne a sexistické výroky. Údajné výroky poslanca začala následne preverovať polícia ako možné trestné činy hanobenia národa, rasy, etnickej alebo inej skupiny obyvateľov, podnecovania k nenávisti a schvaľovania trestného činu.

Čestný prezident Motoristov mal pôvodne namierené do čela rezortu diplomacie. Po tom, ako Pavel opakovane naznačil, že si ho ako ministra zahraničných vecí nedokáže s jeho kauzami predstaviť, sa Motoristi rozhodli, že ako ústretový krok vymenia kandidátov pre rezorty diplomacie a životného prostredia. To však nepomohlo, podľa Pavla by Turek vôbec nemal byť členom vlády.

Zdroj: Info.sk, TASR
