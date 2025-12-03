  • Články
PS neverí, že diskusia k odvolávaniu ministrov bude na budúci týždeň

  • DNES - 16:21
  • Bratislava
Opozičné PS neverí, že plénum Národnej rady (NR) SR sa dostane na budúci týždeň k diskusii o odvolávaní ministrov, ako si to parlament naplánoval. Na tlačovej konferencii to v stredu vyhlásila poslankyňa NR SR Zuzana Števulová (PS).

Neverím, že to vôbec budúci týždeň pôjde a neverím tomu preto, pretože táto vládna koalícia, ako dokazuje aj dianie za posledný týždeň v parlamente, je úplne odtrhnutá od reality a nevie ani presadiť vlastné veci,“ uviedla Števulová.

Ako poslankyňa doplnila, v stredu ubehol rok od podania návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). „Nedokáže čeliť svojmu odvolávaniu, nedokáže sem prísť do tohto parlamentu, postaviť sa sem, čeliť kritike a odpovedať na naše výhrady a na našu kritiku. A zároveň nedokáže povedať svojim koaličným partnerom, aby tento bod pustili na riadnu schôdzu, a aby ho prišli obhájiť,“ myslí si.

Poslanci parlamentu presunuli počas utorkového hlasovania rozpravu o opozičných návrhoch na odvolanie viacerých ministrov a vlády ako celku zo stredy na budúci týždeň. Návrhy zostávajú dlhodobo neprerokované a presúvajú sa.

Zdroj: Info.sk, TASR
