  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 3.12.2025Meniny má Oldrich
Bratislava

SaS:Na prípravu energopomoci budú mať dodávatelia energií a domácnosti málo času

  • DNES - 16:14
  • Bratislava
SaS:Na prípravu energopomoci budú mať dodávatelia energií a domácnosti málo času

Nariadenie o energopomoci začne platiť od 8. decembra 2025, teda 16 dní pred Vianocami, pričom dodávatelia energií aj správcovia bytových domov budú mať málo času pripraviť sa na jeho platnosť. Uviedli to v stredu na tlačovom brífingu opoziční poslanci Karol Galek a Marián Viskupič (obaja SaS), ktorí reagovali na predstavenú energopomoc zo strany ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD).

Pomoc má dostať 90 % domácností, pričom sa obávajú, že bude viac plošná ako adresná. Na plošnú energopomoc išli už zo štátneho rozpočtu za posledné dva roky dve miliardy eur. Budúci rok by malo na ňu ísť približne 400 miliónov eur. „Energopomoc v prípade elektriny by naozaj mala byť poskytnutá všetkým, ktorí to potrebujú, pretože nijakým spôsobom ako jediná energopomoc nezaťažuje štátny rozpočet,“ uviedol Galek.

Zhodnotil, že nové nariadenie energopomoci vytvára chaos, keďže jej vyplatenie je viazané na trvalý pobyt. Ľudia si podľa neho budú vo veľkom prehlasovať trvalé pobyty a energopomoc dostanú aj tí, ktorí vlastnia niekoľko bytov, pokiaľ budú mať trvalý pobyt v jednom z nich a príjem tej domácnosti nedosiahne 1930 eur.

Sú tam rôzne nedotiahnuté veci, ktoré vytvárajú obrovský chaos a nespravodlivosti a obávam sa, že to bude naozaj predmetom mnohých sporov a otázok, ktoré budú smerované na klientske centrá alebo na linku, ktorú zriadilo ministerstvo hospodárstva za 2,2 milióna eur opäť z našich daní. A táto linka má riešiť práve takéto nezrovnalosti, ktoré vzniknú z dôvodu nedomysleného schváleného návrhu o energopomoci,“ uzavrel Galek.

Viskupič spresnil, že energopomoc bude síce poskytnutá zo štátneho rozpočtu, no zaplatia ju Slováci najprv z daní a potom ešte raz vo faktúre. „Trvalý pobyt by malo byť niečo, s čím sa nekupčí. Tu sa stáva trvalý pobyt skutočne parametrom pre poskytnutie alebo neposkytnutie energopomoci,“ dodal Viskupič.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
M. Vallo: OLO neplatí agentúre províziu 50.000 eur za zamestnanca, ale iba 400

M. Vallo: OLO neplatí agentúre províziu 50.000 eur za zamestnanca, ale iba 400

DNES - 16:11Ekonomické

Bratislavský mestský podnik OLO neplatí sprostredkovateľskej agentúre províziu za zahraničného zamestnanca vo výške 15,5-násobku superhrubej mzdy, ako to tvrdil poslanec Martin Winkler.

Šefčovič: Otvorenosť ekonomiky bez zaručenia bezpečnosti znamená zraniteľnosť

Šefčovič: Otvorenosť ekonomiky bez zaručenia bezpečnosti znamená zraniteľnosť

DNES - 15:26Ekonomické

Výkonný podpredseda Európskej komisie pre prosperitu a priemyselnú stratégiu a eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť predstavili legislatívny balík zameraný na posilnenie hospodárskej bezpečnosti EÚ.

Eurokomisia predstavila novú finančnú pomoc pre Ukrajinu v rokoch 2026 - 2027

Eurokomisia predstavila novú finančnú pomoc pre Ukrajinu v rokoch 2026 - 2027

DNES - 15:09Ekonomické

Európska komisia (EK) v stredu navrhla dve riešenia na rozuzlenie finančných potrieb Ukrajiny na roky 2026-2027 - úver EÚ na pôžičky a reparácie. Cieľom je posilniť finančnú odolnosť Ukrajiny v kontexte prebiehajúcej ruskej útočnej

Saková: Kyberútok na rezort hospodárstva trval krátko, neprišlo k úniku dát

Saková: Kyberútok na rezort hospodárstva trval krátko, neprišlo k úniku dát

DNES - 15:07Ekonomické

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) po stredajšom rokovaní vlády potvrdila, že na IT systémoch Ministerstva hospodárstva SR došlo v utorok ku kybernetickému incidentu.

Vosveteit.sk
Najväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovaťNajväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovať
Samsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možnostíSamsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možností
Toto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvekToto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvek
Máš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelovMáš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelov
Čína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobuČína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobu
Po smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmiPo smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmi
Unikli prvé informácie o Android 17. Vieme, aké funkcie prídu a kedy ho môžeme očakávaťUnikli prvé informácie o Android 17. Vieme, aké funkcie prídu a kedy ho môžeme očakávať
Milióny používateľov Chromu majú zadné vrátka. Kampaň ShadyPanda patrí medzi najväčšie hrozby posledných rokovMilióny používateľov Chromu majú zadné vrátka. Kampaň ShadyPanda patrí medzi najväčšie hrozby posledných rokov
Máš firemný Android? Objavila sa v ňom novinka, ktorá zaskočí veľa zamestnancov. Toto nechceš prehliadnuť!Máš firemný Android? Objavila sa v ňom novinka, ktorá zaskočí veľa zamestnancov. Toto nechceš prehliadnuť!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP