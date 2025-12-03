M. Vallo: OLO neplatí agentúre províziu 50.000 eur za zamestnanca, ale iba 400
- DNES - 16:11
- Bratislava
Bratislavský mestský podnik Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) neplatí sprostredkovateľskej agentúre províziu za zahraničného zamestnanca vo výške 15,5-násobku superhrubej mzdy, ako to tvrdil na stredajšej tlačovej konferencii bratislavský mestský poslanec Martin Winkler. Pre TASR to uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že v skutočnosti predstavuje provízia 15,5 percenta zo superhrubej mzdy, čo je približne 400 eur.
„Poslanec Winkler sa rozhodol šíriť ďalší blud. Tentokrát zamenil 15,5 percenta za 15,5 násobok a vyšlo mu, že OLO by malo platiť agentúre províziu za nového zamestnanca zo zahraničia vo výške 50.000 eur mesačne. V skutočnosti platí len približne 400 eur,“ zdôraznil Vallo. Winkler podľa neho buď absolútne netuší, o čom hovorí, alebo zavádza vedome.
Vallo zároveň poukázal na to, že zahraniční zamestnanci nemajú zamestnanecké benefity napríklad v podobe 13. či 14. platu, takže z pohľadu OLO celkové náklady nemusia byť vyššie, ako sú v prípade domáceho zamestnanca. Podčiarkol, že celkový počet zahraničných zamestnancov v OLO je deväť.
Dôvodmi pre zamestnávanie ľudí zo zahraničia sú podľa jeho slov vysoká fluktuácia domácich zamestnancov a pomerne nízky záujem o manuálnu prácu v regióne. Tiež jedna z najnižších mier nezamestnanosti na Slovensku. Winklerov slovník označil bratislavský primátor za dehumanizujúci. „Nie, pán poslanec, my neplatíme provízie za ,dovoz smetiara zo zahraničia‘, my platíme províziu agentúre za nábor zamestnancov zo zahraničia, najmä na pozície vodičov a závozníkov,“ podotkol Vallo.
Hovorkyňa OLO Zuzana Balková priblížila, že sprostredkovanie zahraničných zamestnancov agentúrou bolo realizované formou verejného obstarávania. „Podkladom pre zmluvu bola víťazná ponuka vo výške 212.000 eur bez DPH s maximálnym počtom 21 zahraničných zamestnancov. Zmluva je uzavretá na dobu určitú na jeden rok - do 24. apríla 2026, pričom doteraz k nám prišlo deväť zahraničných zamestnancov,“ ozrejmila.
Zopakovala, že koeficient 15,5 uvedený v zmluve znamená odmenu agentúre vo výške 15,5 percenta mesačne z celkovej ceny práce prideleného zamestnanca a nie 15,5-násobku. „Jednorazový poplatok za pridelenie zahraničného zamestnanca je vo výške 2500 eur, nejde o mesačný poplatok za každého pracovníka,“ dodala. Zahraniční pracovníci nie sú podľa jej slov „náhradou“ za domácich, ale riešením v situácii, keď je na pracovnom trhu dlhodobo nedostatok záujemcov.
Kandidát na primátora Bratislavy a líder strany Dunaj Winkler podrobil na stredajšej tlačovej konferencii kritike zmluvu bratislavského mestského podniku OLO s personálnou agentúrou EPF Group. Tvrdil, že dohoda umožňuje vyplácať extrémne provízie za dočasne pridelených zamestnancov na úrovni 15,5-násobku celkovej ceny práce, čo predstavuje 50.000 eur.
