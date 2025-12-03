V bohatých regiónoch sa šíri infekčné ochorenie: Ako spoznať príznaky?
Ochorenie postihuje najmä bohatšie regióny. Čo je príčinou a ako spoznať príznaky?
Analýza 236 krajín upozorňuje na nebezpečný trend: V bohatých častiach sveta sa totiž čoraz viac šíri infekčné zápalové ochorenie pokožky.
Ako približuje vestník JAMA Dermatology, medzi rokmi 1990 a 2021 sa miera výskytu psoriázy u mužov zvýšila o vyše 10 percent, a u žien o viac ako 7 percent. Na celom svete zaznamenali nárast o 86 percent, z pôvodných 23,1 milióna prípadov v roku 1990 na 43 miliónov v roku 2021.
Ako tvrdí výskum z Číny, infekcia sa šíri najmä v bohatších regiónoch vrátane Európy a Severnej Ameriky.
Ako spoznať psoriázu
Foto: Ternavskaia Olga Alibec/Shutterstock.com
Ako informuje web Mayo Clinic, psoriáza je infekčné ochorenie pokožky, ktoré spôsobuje vznik vyrážky, svrbenie a vysychanie pokožky najmä na kolenách, lakťoch, trupe a pokožke hlavy.
„Psoriáza je časté dlhodobé (chronické) ochorenie, na ktoré neexistuje liečba. Môže byť bolestivá, prerušovať spánok alebo spôsobovať ťažkosti so sústredením,“ píše Mayo Clinic.
Ako pokračuje New York Post, záchvat psoriázy vzniká štandardne vplyvom stresu, počasia alebo iných zdravotných komplikácií. O tom, prečo ochorenie postihuje najmä bohatšie časti sveta, hovorí niekoľko teórií.
Jedna z nich tvrdí, že v bohatších krajinách majú obyvatelia lepší prístup k zdravotnej starostlivosti, a tak častejšie nahlasujú svoje ťažkosti. Druhá zas približuje, že hygienické a čisté prostredie bohatších domácností má na svedomí slabšiu imunitu ich obyvateľov, ktorá sa vonku nedokáže brániť voči parazitom a mikróbom.
Vznik psoriázy výrazne ovplyvňuje aj rodinná anamnéza.
