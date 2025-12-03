R. Kaliňák opakovane odmietol účasť Slovenska na únose Vietnamca
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) počas štvrtkovej (27. 11.) hodiny otázok v Národnej rade SR opätovne odmietol účasť Slovenska na únose občana Vietnamu Trinh Xuan Thanha.
Uviedol to v súvislosti s kritikou opozície na jeho pracovnú cestu do Vietnamu, ktorej sa zúčastnil aj Quang Le Hong. Ten mal byť v minulosti z účasti na únose podozrivý.
„Nemecké orgány túto vec prezistili, vypočuli všetkých na Slovensku, vypočuli všetkých v Nemecku. Zistili, že žiadny kontakt medzi týmito operujúcimi agentami a slovenskou stranou nebol. Žiadny. Nikdy nebol preukázaný, a preto povedali jedinú vetu, ktorú povedali oficiálne orgány v nejakom konkrétnom stanovisku, že slovenská vláda mohla byť, ak by tá jedna z ciest bola pravdepodobná cez Slovensko, ľahkoverná,“ uviedol Kaliňák s tým, že Quang tak nemohol byť do únosu zapojený.
Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR upozorňujú na reputačné riziko pre SR v súvislosti s účasťou Quang Le Honga na pracovnej ceste ministra obrany Kaliňáka vo Vietname, ktorej sa mal Quang zúčastniť ako osobitný vyslanec predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Zahraničný výbor NR SR k téme v stredu nerokoval. Neprišiel dostatočný počet poslancov.
