Pellegrini: Hlavným problémom európskeho priemyslu sú vysoké ceny energií
- DNES - 15:30
- Ostrihom
Hlavným problémom európskeho priemyslu sú vysoké ceny energií, preto treba nájsť účinné spôsoby, ako ich znížiť, keďže výroba sa presúva na iné kontinenty.
Vyhlásil to v stredu na summite hláv štátov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v severomaďarskom Ostrihome slovenský prezident Peter Pellegrini. Hlava štátu zdôraznila, že vyšehradská spolupráca je pre SR veľmi dôležitá, pretože o spoločných hodnotách je možné hovoriť aj v takých prípadoch, kde existujú odlišné názory. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa Pellegriniho môže V4 lepšie reprezentovať svoje záujmy v prípade klimatických kvót, ako napríklad v diskusii o postupnom vyraďovaní áut na benzínový pohon. „Potrebujeme tiež rozvíjať vojenskú mobilitu, ktorá slúži bezpečnosti občanov,“ dodal.
V4 je základom stability strednej Európy, pričom jej krajiny čelia spoločným výzvam, povedal maďarský prezident Tamás Sulyok. „Sami sme zraniteľnejší, ale spolu sme silnejší,“ podčiarkol. Zdôraznil hľadanie spoločných riešení a dodal, že spolupráca je založená na hodnotách, pretože tieto národy spolu žijú už stáročia.
„Tieto štyri krajiny spája viac než len to, čo ich rozdeľuje, a to v oblasti energetiky, dopravy a mnohých ďalších aspektov,“ poznamenal český prezident Petr Pavel. Dôležité je podľa neho diskutovať medzi sebou o bezpečnostných otázkach a navzájom sa chápať. Ocenil tiež aktivity Medzinárodného vyšehradského fondu a zdôraznil, že fond mal vplyv aj vo Východnom partnerstve a na západnom Balkáne.
Prezident Poľska Karol Nawrocki hovoril o možnostiach Poľska, ako krajiny s prístupom k moru, pomôcť ostatným krajinám regiónu dodávať americký skvapalnený plyn. Cieľom je podľa jeho slov obmedziť ruský vplyv v Európe. „Formujeme východné krídlo“, dodal poľský prezident, podľa ktorého hlavnou výzvou je „oživujúci sa ruský imperializmus“.
