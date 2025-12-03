Šefčovič: Otvorenosť ekonomiky bez zaručenia bezpečnosti znamená zraniteľnosť
- DNES - 15:26
- Brusel
Výkonný podpredseda Európskej komisie (EK) pre prosperitu a priemyselnú stratégiu Stéphane Séjourné a eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič predstavili v stredu v Bruseli legislatívny balík zameraný na posilnenie hospodárskej bezpečnosti EÚ. Šefčovič pre spravodajcu TASR spresnil, že otvorenosť európskej ekonomiky bez zaistenia jej bezpečnosti znamená zraniteľnosť.
Šefčovič pripomenul, že eurokomisia predstavila nové oznámenie o ekonomickej bezpečnosti, ktoré sa zameriava práve na skutočnosť, že len čo sa Európa ocitne v situácii, že získava či už vzácne zeminy alebo citlivé technológie z jedného zdroja, tak je veľmi jednoduché dostať európsku ekonomiku pod tlak.
„Myslím si, že sme to zažili pomerne často za uplynulé obdobie. Aj preto opatrenia, ktoré navrhujeme pre budúce obdobie, spočívajú v tom, že chceme jednak motivovať ako členské štáty a tiež európsky priemysel, aby rozšírili počet svojich dodávateľov pre kritické súčiastky alebo kritické dodávky, aby sme jednoducho mali väčšiu ekonomickú bezpečnosť,“ opísal situáciu Šefčovič.
Podľa jeho slov stredajšie oznámenie je iba začiatkom dlhého procesu, kde EK ráta s pomocou zo strany členských krajín eurobloku a aj zo strany priemyslu.
„V podstate sa teraz zameriavame na to, aby sme naštartovali celý tento proces. Prvé kroky, to bude vytvorenie informačného hubu, kde sa chceme spoľahnúť aj na spravodajské informácie, ktoré majú inštitúcie EÚ a členské krajiny k dispozícii. Zároveň chceme vytvoriť sieť poradcov pre národnú ekonomickú bezpečnosť v každej členskej krajine, ktorí by s nami úzko spolupracovali. A takisto aj sieť poradcov z tých citlivých odvetví európskej ekonomiky, ktoré sú najviac vystavené ekonomickému tlaku, aby sme spoločne vedeli zanalyzovať situáciu a prijať potrebné opatrenia,“ vysvetlil slovenský eurokomisár.
