Bratislava

Saková: Kyberútok na rezort hospodárstva trval krátko, neprišlo k úniku dát

Saková: Kyberútok na rezort hospodárstva trval krátko, neprišlo k úniku dát

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) po stredajšom rokovaní vlády potvrdila, že na IT systémoch Ministerstva hospodárstva (MH) SR došlo v utorok (2. 12.) ku kybernetickému incidentu.

Útok podľa jej slov trval veľmi krátko a vďaka rýchlym opatreniam neprišlo k nijakému úniku dát. O kyberútoku v utorok večer na sociálnej sieti informoval minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý).

Hneď, ako boli pokusy o tento incident objavené, respektíve ako boli identifikované, sme kontaktovali pracovníkov Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) aj pracovníkov SK-CERT. Následne sme pristúpili jednak k bližšej identifikácii daných incidentov, spravili sme technické, personálne a organizačné opatrenia, aby sme predišli nejakému rozsiahlemu úniku alebo zašifrovaniu dát,“ priblížila ministerka.

Momentálne odborníci podľa nej pracujú na tom, aby zo zálohových systémov naspäť inštalovali aktuálne údaje. „Ja môžem ubezpečiť ľudí, že energopomoc a všetky údaje, čo sa týkajú energopomoci, sa prevádzkujú na systémoch ministerstva vnútra, ktoré majú najvyšší stupeň ochrany, ako má schengenský informačný systém dokladovej agendy. Kontrolovaný je každé tri roky auditom Európskej komisie. K žiadnemu ohrozeniu dát, čo sa týka energopomoci, neprišlo,“ ubezpečila Saková.

Momentálne ešte monitorujeme a skúmame rozsah poškodenia, rozsah toho útoku. Podľa prvých informácií sa nám útok, našťastie, podarilo zachytiť včas. A naše opatrenia prispeli k tomu, že tá škoda je minimálna,“ spresnila.

Doplnila, že pri útoku nebolo žiadané výkupné. „Mojím nástupom na Ministerstvo hospodárstva SR sme spravili audit informatickej infraštruktúry. Máme na základe analýz definovaných viacero projektov, ktoré v krátkom čase musíme realizovať na ministerstve hospodárstva na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti,“ dodala Saková.

Migaľ v utorok večer na sociálnej sieti informoval, že vládna kybernetická jednotka CSIRT v spolupráci s SK-CERT zasahuje na MH SR. Dôvodom je kybernetický útok na servery rezortu. Uviedol, že nemôže informovať bližšie, aby neohrozil prebiehajúce vyšetrovanie.

CSIRT.SK (Computer Security Incident Response Team Slovakia) je vládna jednotka pre riešenie počítačových incidentov v SR, zriadená ako organizačný útvar Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Zabezpečuje služby spojené so zvládaním bezpečnostných incidentov, odstraňovaním ich následkov a následnou obnovou činnosti informačných systémov verejnej správy.

Zdroj: Info.sk, TASR
