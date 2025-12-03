Premiér: Ak by nebola energopomoc, ceny plynu by pre domácnosti stúpli o 30 %
- DNES - 14:03
- Bratislava
Ak by vláda neschválila energopomoc pre domácnosti, tak ceny plynu a tepla by stúpli v roku 2026 o 30 % a elektriny o 20 %.
Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády premiér Robert Fico (Smer-SD) za účasti predstaviteľov koaličných strán. Štátnu energopomoc podľa Fica poskytnú asi pre 90 % slovenských domácností a nebude stáť avizovaných 420 miliónov eur, ale asi 385 miliónov eur.
„Po prvýkrát pristupujeme k adresnej energopomoci. Rozhodnutie vlády sa nebude týkať všetkých 100 % domácností na Slovensku. Energopomoc, ktorú poskytne vláda SR, sa bude dotýkať 90 % domácností, 10 % domácností s vysokými príjmami nebude mať túto možnosť pomoci zo strany vlády SR,“ priblížil Fico.
Poznamenal, že celková suma, ktorú poskytnú, je napokon nižšia, ako bolo pôvodne plánované. „My sme si naplánovali na koaličnej rade výdavok vo výške okolo 420 miliónov eur. Po posledných výpočtoch to bude okolo 385 miliónov eur, ktoré vynakladáme na energopomoc pre 90 % slovenských domácností. Týchto takmer 400 miliónov eur bude pokrytých z európskych zdrojov,“ spresnil.
Energopomoc bude mať podľa Fica dve podoby, a to jednak formou rozpisu na faktúre pri elektrine a plyne, pri teple zase formou energošeku. „Jedna pomoc sa bude týkať tepla a plynu, keby sme nepristúpili k rozhodnutiu, tak cena plynu a tepla stúpne slovenským domácnostiam o 30 %. Ak by sme neurobili rozhodnutie o energopomoci, tak elektrina ide hore o 20 %. Uchránili sme opäť slovenské domácnosti. Bude iba administratívne zvýšenie o asi 2 %,“ dodal premiér.
Szijjártó: Maďarsko napadne zákaz dovozu ruského plynu na Súdnom dvore EÚ
Maďarsko plánuje napadnúť plán Európskej komisie (EK) zakázať dovoz ruského plynu na Súdnom dvore EÚ, akonáhle bude oficiálne prijatý, oznámil v stredu minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.
Peskov: Odpútaním sa od ruského plynu EÚ škodí len sama sebe
Európska únia svojím rozhodnutím úplne sa vzdať ruského plynu škodí len sama sebe, vyhlásil v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Migaľ: Slovensko vyčerpalo 1,5 miliardy eur z eurofondov a splnilo pravidlo N+3
Slovensko vyčerpalo 1,5 miliardy eur z eurofondov a zároveň k 30. novembru tohto roka splnilo aj záväzky mechanizmu N+3.
Leo Express avizoval nové spojenie Prahy s Bratislavou a Varšavou
Dopravca Leo Express plánuje od jari budúceho roka obnoviť vlakové spojenie z Prahy do Starého Mesta pri Uherskom Hradišti, ktoré po novom predĺži až do Bratislavy.