  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 3.12.2025Meniny má Oldrich
Bratislava

EK navrhla reparačnú pôžičku pre Ukrajinu

  • DNES - 13:41
  • Brusel
EK navrhla reparačnú pôžičku pre Ukrajinu

Použiť chce zmrazené ruské aktíva.

Európska komisia v stredu oficiálne predložila legislatívny návrh tzv. reparačnej pôžičky pre Ukrajinu vo výške 165 miliárd eur, na ktorú by sa použili zmrazené ruské aktíva, informoval magazín Politico. Pôžička je podľa magazínu, ktorý má k dispozícii príslušné dokumenty, súčasťou širšieho finančného balíka v hodnote až 210 miliárd eur. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby Ukrajina mala dostatok peňazí na fungovanie štátu v nasledujúcich rokoch. Informuje o tom TASR.

Legislatívny návrh poslúži ako základ pre bezprostredné technické rokovania pred blížiacim sa summitom Európskej rady. Hlavy štátov a vlád krajín EÚ budú na stretnutí 18 a 19. decembra rozhodovať o najcitlivejších častiach iniciatívy eurokomisie.

Reparačná pôžička pre Ukrajinu zahŕňa zmrazené ruské aktíva vo výške 140 miliárd eur, ktoré sú uložené v bruselskom depozitári Euroclear, a ďalších 25 miliárd eur zaistených súkromnými bankami v členských štátoch. Ukrajina by musela tento úver splatiť len v prípade, ak Rusko zaplatí reparácie za škody spôsobené vojnou. Takýto scenár je však podľa Politica nepravdepodobný.

V rámci pôžičky bolo vyčlenených 115 miliárd eur na financovanie ukrajinského obranného priemyslu a 50 miliárd eur na pokrytie rozpočtových potrieb Kyjeva. Zostávajúcich 45 miliárd eur zo širšieho finančného balíka by sa použilo na splatenie úveru, ktorý Ukrajine poskytuje skupina G7 od roku 2024, objasnil magazín.

Lídri členských štátov EÚ sa v októbri pokúšali na pláne pôžičky pre Ukrajinu dohodnúť, no nepodarilo sa im získať podporu Belgicka. Brusel má totiž voči použitiu zmrazených ruských aktív dlhodobo výhrady a plán eurokomisie naďalej odmieta, uviedol v stredu minister zahraničných vecí Maxime Prévot.

Obavy Belgicka z možných právnych a finančných rizík a prípadnej odvety Ruska nie sú podľa Prévota v pláne eurokomisie dostatočne reflektované. „Máme nepríjemný pocit, že nás nikto nepočúva,“ povedal v stredu ráno na okraj ministerského zasadnutia NATO v Bruseli.

Belgická vláda požaduje od ostatných štátov EÚ finančné záruky pre prípad, že sa Rusku podarí vymôcť späť svoje peniaze. Belgicko podľa Prévota považuje reparačnú pôžičku za najhoršiu možnosť, pretože je riskantná, a žiada, aby si Únia prostriedky pre Ukrajinu radšej požičala na medzinárodných trhoch.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V Tatrách zmizli výskumné zariadenia, správa parku prosí o ich vrátenie

V Tatrách zmizli výskumné zariadenia, správa parku prosí o ich vrátenie

DNES - 13:22Zahraničné

V poľskom Tatranskom národnom parku zmizli z dvoch turistických trás výskumné zariadenia, ktoré sledovali pohyb návštevníkov.

Poľsko, Nemecko a Nórsko prispejú 500 miliónmi dolárov na zbrane pre Ukrajinu

Poľsko, Nemecko a Nórsko prispejú 500 miliónmi dolárov na zbrane pre Ukrajinu

DNES - 12:36Zahraničné

Poľsko, Nemecko a Nórsko prispejú sumou 500 miliónov dolárov na nákup zbraní a munície pre Ukrajinu od USA prostredníctvom mechanizmu PURL.

Saková: Slovensko nahradí dodávky plynu z Ruska inými zdrojmi, rokuje s USA

Saková: Slovensko nahradí dodávky plynu z Ruska inými zdrojmi, rokuje s USA

DNES - 12:17Zahraničné

Slovensko podľa ministerky pripraví svoj národný plán diverzifikácie dodávok plynu.

Vosveteit.sk
Najväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovaťNajväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovať
Samsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možnostíSamsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možností
Toto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvekToto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvek
Máš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelovMáš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelov
Čína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobuČína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobu
Po smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmiPo smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmi
Unikli prvé informácie o Android 17. Vieme, aké funkcie prídu a kedy ho môžeme očakávaťUnikli prvé informácie o Android 17. Vieme, aké funkcie prídu a kedy ho môžeme očakávať
Milióny používateľov Chromu majú zadné vrátka. Kampaň ShadyPanda patrí medzi najväčšie hrozby posledných rokovMilióny používateľov Chromu majú zadné vrátka. Kampaň ShadyPanda patrí medzi najväčšie hrozby posledných rokov
Máš firemný Android? Objavila sa v ňom novinka, ktorá zaskočí veľa zamestnancov. Toto nechceš prehliadnuť!Máš firemný Android? Objavila sa v ňom novinka, ktorá zaskočí veľa zamestnancov. Toto nechceš prehliadnuť!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP