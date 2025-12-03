  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 3.12.2025Meniny má Oldrich
Bratislava

Z mosta SNP skočil človek, na mieste zasahovali hasiči

  • DNES - 13:35
  • Bratislava
Z mosta SNP skočil človek, na mieste zasahovali hasiči

Do Dunaja mala v stredu ráno skočiť osoba, uviedli hasiči.

Bratislavskí hasiči zasahovali v stredu ráno pri moste SNP, z ktorého mala do Dunaja skočiť osoba. Informovali o tom v príspevku na sociálnej sieti.

Osobu sa podarilo nájsť, po vytiahnutí z rieky jej podali prvú pomoc. "Hasiči zasahujúci na záchrannom plavidle HaZZ osobu vo vode našli a po jej vytiahnutí na palubu zahájili kardiopulmonálnu resuscitáciu. V poskytovaní KPR pokračovali aj po priplávaní k pontónu pri Moste Apollo, kde pacienta následne odovzdali do opatery zdravotníckych záchranárov," informovali.

ZÁSAH NA DUNAJI Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy boli dnes...

Uverejnil používateľ Hasičský a záchranný zbor Streda 3. decembra 2025

Zdroj: Info.sk, facebook.com/prezidiumhazz
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zástupkyne opozície žiadajú premiéra o vyvodenie dôsledkov pre Lajčákove emaily

Zástupkyne opozície žiadajú premiéra o vyvodenie dôsledkov pre Lajčákove emaily

DNES - 13:31Domáce

Predstaviteľky opozície zaráža, že premiér doteraz neodsúdil ani zločiny predátora Epsteina.

Raši: Krajiny Slavkovského formátu chcú byť pri tvorbe pravidiel na úrovni EÚ

Raši: Krajiny Slavkovského formátu chcú byť pri tvorbe pravidiel na úrovni EÚ

DNES - 13:21Domáce

Krajiny Slavkovského formátu chcú byť pri tvorbe pravidiel na úrovni Európskej únie a nebyť len ich pasívnymi prijímateľmi.

Polícia zadržala muža priamo pri preberaní úplatku

Polícia zadržala muža priamo pri preberaní úplatku

DNES - 13:00Domáce

Policajti zadržali muža priamo pri preberaní úplatku v Šamoríne.

Na frekventovanej ceste padajú skaly na vozovku, cestári vydali výstrahu

Na frekventovanej ceste padajú skaly na vozovku, cestári vydali výstrahu

DNES - 10:50Domáce

Situáciu na cestách komplikujú padajúce skaly a hmla.

Vosveteit.sk
Najväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovaťNajväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovať
Samsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možnostíSamsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možností
Toto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvekToto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvek
Máš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelovMáš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelov
Čína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobuČína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobu
Po smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmiPo smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmi
Unikli prvé informácie o Android 17. Vieme, aké funkcie prídu a kedy ho môžeme očakávaťUnikli prvé informácie o Android 17. Vieme, aké funkcie prídu a kedy ho môžeme očakávať
Milióny používateľov Chromu majú zadné vrátka. Kampaň ShadyPanda patrí medzi najväčšie hrozby posledných rokovMilióny používateľov Chromu majú zadné vrátka. Kampaň ShadyPanda patrí medzi najväčšie hrozby posledných rokov
Máš firemný Android? Objavila sa v ňom novinka, ktorá zaskočí veľa zamestnancov. Toto nechceš prehliadnuť!Máš firemný Android? Objavila sa v ňom novinka, ktorá zaskočí veľa zamestnancov. Toto nechceš prehliadnuť!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP