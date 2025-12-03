Z mosta SNP skočil človek, na mieste zasahovali hasiči
Do Dunaja mala v stredu ráno skočiť osoba, uviedli hasiči.
Bratislavskí hasiči zasahovali v stredu ráno pri moste SNP, z ktorého mala do Dunaja skočiť osoba. Informovali o tom v príspevku na sociálnej sieti.
Osobu sa podarilo nájsť, po vytiahnutí z rieky jej podali prvú pomoc. "Hasiči zasahujúci na záchrannom plavidle HaZZ osobu vo vode našli a po jej vytiahnutí na palubu zahájili kardiopulmonálnu resuscitáciu. V poskytovaní KPR pokračovali aj po priplávaní k pontónu pri Moste Apollo, kde pacienta následne odovzdali do opatery zdravotníckych záchranárov," informovali.
