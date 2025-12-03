Zástupkyne opozície žiadajú premiéra o vyvodenie dôsledkov pre Lajčákove emaily
Predstaviteľky opozície zaráža, že premiér doteraz neodsúdil ani zločiny predátora Epsteina.
Predstaviteľky opozičných strán a hnutí Progresívne Slovensko, Hnutia Slovensko, Za ľudí, KDH, SaS a mimoparlamentných Demokratov vyzvali v liste premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD), aby jednoznačne odsúdil konanie zosnulého odsúdeného amerického finančníka Jeffreyho Epsteina a zároveň sa jasne vyjadril k priateľským kontaktom svojho poradcu a bývalého ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka s touto osobou.
„Žiadame Vás, aby ste vyvodili primerané dôsledky tak, aby verejnosť nemala žiadne pochybnosti o tom, že takéto správanie je v demokratickom a právnom štáte neprípustné,“ uviedli v liste političky.
Zaráža ich, že premiér doteraz neodsúdil ani zločiny predátora Epsteina, ani samotnú komunikáciu medzi ním a svojím poradcom. „Vaše mlčanie pôsobí ako ignorovanie utrpenia obetí násilia a ako popretie morálnych a etických štandardov, na ktorých má stáť ochrana žien a detí v Slovenskej republike,“ dodali.
Ako skonštatovali, ako ženy a matky vnímajú obzvlášť citlivo prípad, v ktorom boli organizovanou formou zneužívané mladé, často neplnoleté dievčatá. „Preto považujeme za neprijateľné, že v okruhu poradcov predsedu vlády pôsobí osoba, ktorá udržiavala priateľský kontakt s človekom právoplatne odsúdeným za zločiny páchané na deťoch. Táto skutočnosť je o to závažnejšia, že Miroslav Lajčák zastával vysoké verejné funkcie doma aj v zahraničí a informácie o Epsteinovej trestnej činnosti boli v tom čase všeobecne známe,“ uviedli v liste.
Političky zároveň spúšťajú spoločnú petíciu, aby sa k výzve pridali aj ďalšie osobnosti verejného života.
Vo zverejnených dokumentoch, týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka odsúdeného za trestné činy, sa nachádza aj e-mailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi vtedajším ministrom zahraničných vecí SR Lajčákom a Epsteinom. Lajčák pre TASR uviedol, že s finančníkom v minulosti komunikoval iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností.
Koaličná SNS i predstavitelia opozície vyzvali premiéra, aby spoluprácu s Lajčákom ukončil. Premiér minulý týždeň uviedol, že „nenašiel nič, čo by ho nútilo Miroslava Lajčáka odvolať“.
