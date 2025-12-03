  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 3.12.2025Meniny má Oldrich
Bratislava

Zástupkyne opozície žiadajú premiéra o vyvodenie dôsledkov pre Lajčákove emaily

  • DNES - 13:31
  • Bratislava
Zástupkyne opozície žiadajú premiéra o vyvodenie dôsledkov pre Lajčákove emaily

Predstaviteľky opozície zaráža, že premiér doteraz neodsúdil ani zločiny predátora Epsteina.

Predstaviteľky opozičných strán a hnutí Progresívne Slovensko, Hnutia Slovensko, Za ľudí, KDH, SaS a mimoparlamentných Demokratov vyzvali v liste premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD), aby jednoznačne odsúdil konanie zosnulého odsúdeného amerického finančníka Jeffreyho Epsteina a zároveň sa jasne vyjadril k priateľským kontaktom svojho poradcu a bývalého ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka s touto osobou.

Žiadame Vás, aby ste vyvodili primerané dôsledky tak, aby verejnosť nemala žiadne pochybnosti o tom, že takéto správanie je v demokratickom a právnom štáte neprípustné,“ uviedli v liste političky.

Zaráža ich, že premiér doteraz neodsúdil ani zločiny predátora Epsteina, ani samotnú komunikáciu medzi ním a svojím poradcom. „Vaše mlčanie pôsobí ako ignorovanie utrpenia obetí násilia a ako popretie morálnych a etických štandardov, na ktorých má stáť ochrana žien a detí v Slovenskej republike,“ dodali.

Ako skonštatovali, ako ženy a matky vnímajú obzvlášť citlivo prípad, v ktorom boli organizovanou formou zneužívané mladé, často neplnoleté dievčatá. „Preto považujeme za neprijateľné, že v okruhu poradcov predsedu vlády pôsobí osoba, ktorá udržiavala priateľský kontakt s človekom právoplatne odsúdeným za zločiny páchané na deťoch. Táto skutočnosť je o to závažnejšia, že Miroslav Lajčák zastával vysoké verejné funkcie doma aj v zahraničí a informácie o Epsteinovej trestnej činnosti boli v tom čase všeobecne známe,“ uviedli v liste.

Političky zároveň spúšťajú spoločnú petíciu, aby sa k výzve pridali aj ďalšie osobnosti verejného života.

Vo zverejnených dokumentoch, týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka odsúdeného za trestné činy, sa nachádza aj e-mailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi vtedajším ministrom zahraničných vecí SR Lajčákom a Epsteinom. Lajčák pre TASR uviedol, že s finančníkom v minulosti komunikoval iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností.

Koaličná SNS i predstavitelia opozície vyzvali premiéra, aby spoluprácu s Lajčákom ukončil. Premiér minulý týždeň uviedol, že „nenašiel nič, čo by ho nútilo Miroslava Lajčáka odvolať“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Z mosta SNP skočil človek, na mieste zasahovali hasiči

Z mosta SNP skočil človek, na mieste zasahovali hasiči

DNES - 13:35Domáce

Do Dunaja mala v stredu ráno skočiť osoba, uviedli hasiči.

Raši: Krajiny Slavkovského formátu chcú byť pri tvorbe pravidiel na úrovni EÚ

Raši: Krajiny Slavkovského formátu chcú byť pri tvorbe pravidiel na úrovni EÚ

DNES - 13:21Domáce

Krajiny Slavkovského formátu chcú byť pri tvorbe pravidiel na úrovni Európskej únie a nebyť len ich pasívnymi prijímateľmi.

Polícia zadržala muža priamo pri preberaní úplatku

Polícia zadržala muža priamo pri preberaní úplatku

DNES - 13:00Domáce

Policajti zadržali muža priamo pri preberaní úplatku v Šamoríne.

Na frekventovanej ceste padajú skaly na vozovku, cestári vydali výstrahu

Na frekventovanej ceste padajú skaly na vozovku, cestári vydali výstrahu

DNES - 10:50Domáce

Situáciu na cestách komplikujú padajúce skaly a hmla.

Vosveteit.sk
Najväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovaťNajväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovať
Samsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možnostíSamsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možností
Toto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvekToto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvek
Máš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelovMáš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelov
Čína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobuČína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobu
Po smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmiPo smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmi
Unikli prvé informácie o Android 17. Vieme, aké funkcie prídu a kedy ho môžeme očakávaťUnikli prvé informácie o Android 17. Vieme, aké funkcie prídu a kedy ho môžeme očakávať
Milióny používateľov Chromu majú zadné vrátka. Kampaň ShadyPanda patrí medzi najväčšie hrozby posledných rokovMilióny používateľov Chromu majú zadné vrátka. Kampaň ShadyPanda patrí medzi najväčšie hrozby posledných rokov
Máš firemný Android? Objavila sa v ňom novinka, ktorá zaskočí veľa zamestnancov. Toto nechceš prehliadnuť!Máš firemný Android? Objavila sa v ňom novinka, ktorá zaskočí veľa zamestnancov. Toto nechceš prehliadnuť!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP