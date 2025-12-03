  • Články
Streda, 3.12.2025
Bratislava

  • DNES - 13:24
  • Moskva
Európska únia (EÚ) svojím rozhodnutím úplne sa vzdať ruského plynu škodí len sama sebe, vyhlásil v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Únia sa podľa neho stáva závislou od drahej energie z iných zdrojov a poškodzuje konkurencieschopnosť svojej ekonomiky, dodal. TASR o tom informuje na základe správy agentúr DPA a TASR.

To len urýchli proces, ktorý je už niekoľko rokov badateľný, že európska ekonomika stráca svoju vedúcu úlohu,“ povedal Peskov.

Zástupcovia Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu (EP) sa v noci na stredu v Bruseli dohodli na ukončení všetkého dovozu ruského plynu do jesene 2027. Navrhované nariadenie počíta s právne záväzným postupným zákazom dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) a plynu z plynovodov z Ruska, pričom úplný zákaz nadobudne účinnosť na konci roka 2026, respektíve na jeseň 2027. Predbežnú dohodu ešte musia pred formálnym prijatím schváliť členské štáty v Rade EÚ a europoslanci.

Dodávky zemného plynu do krajín EÚ boli pre Rusko desaťročia kľúčovým a bezpečným zdrojom príjmov. Prechod na Čínu ako hlavného odberateľa ruského plynu postupuje pomalšie, ako Moskva predpokladala, uviedla agentúra DPA. Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom v utorok (2. 12.) oznámila rekordnú dennú dodávku zemného plynu do Číny prostredníctvom plynovodu Sila Sibíri, dohodnutá výstavba jeho druhej vetvy sa však stále odkladá pre spory o kúpnu cenu suroviny.

Zdroj: Info.sk, TASR
