V Tatrách zmizli výskumné zariadenia, správa parku prosí o ich vrátenie

  • DNES - 13:22
  • Zakopané
V poľskom Tatranskom národnom parku (TNP) zmizli z dvoch turistických trás výskumné zariadenia, ktoré sledovali pohyb návštevníkov.

Zariadenia patrili vedcom z Banskej a hutníckej akadémie v Krakove. Park v stredu vyzval verejnosť, aby ich vrátila alebo kontaktovala jeho pracovníkov. Informuje o tom varšavský spravodjaca TASR podľa agentúry PAP.

Podľa TNP išlo o malé senzory umiestnené na úsekoch smerujúcich z poľskej strany na vrchy Západných Tatier Končistá a Malolučniak na hraniciach so Slovenskom. Slúžili výhradne na vedecké účely a nemajú žiadnu používateľskú hodnotu. Strata zariadení znamená aj stratu dát, ktoré sú kľúčové pre pokračovanie výskumu.

Projekt vedie docent Pawel Čwiakala, podľa ktorého nie je možné presne určiť čas ich zmiznutia, keďže senzory boli inštalované v lokalitách bez internetového pokrytia. Naposledy sa údaje z pamäťových kariet kopírovali koncom augusta, odvtedy sa prístroje už nenašli.

Čwiakala vysvetlil, že zariadenia boli nainštalované v júni tohto roka a mali slúžiť na porovnávanie intenzity pohybu turistov so stavom chodníkov. Išlo o jediné prístroje fungujúce v rámci trojročného výskumného projektu. Vedec avizoval, že prípad nahlási polícii, keďže senzory mali byť počas zimy dočasne demontované a opätovne použité na budúci rok.

TPN informoval, že zariadenia možno odovzdať v informačných bodoch v Zakopanom, pri vstupe do Koščieliskej doliny alebo na riaditeľstve parku v Kužniciach.

Zdroj: Info.sk, TASR
