Streda, 3.12.2025Meniny má Oldrich
Bratislava

Raši: Krajiny Slavkovského formátu chcú byť pri tvorbe pravidiel na úrovni EÚ

  • DNES - 13:21
  • Bratislava
Krajiny Slavkovského formátu chcú byť pri tvorbe pravidiel na úrovni Európskej únie (EÚ) a nebyť len ich pasívnymi prijímateľmi.

Vyplýva to z vyhlásenia predsedu Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) po stredajšom rokovaní Slavkovského formátu. Zúčastnili sa na ňom okrem slovenského predsedu parlamentu aj predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Tomio Okamura a predseda Národnej rady Rakúskej republiky Walter Rosenkranz. Zhodli sa, že je potrebné zintenzívniť spoluprácu na parlamentnej úrovni.

My by sme chceli, aby sa hľadali spoločné postoje, pretože pravidlá a rozhodnutia na úrovni Európskej únie chceme spoločne, ako tu stojíme, tvoriť. Chceme byť pri tvorbe pravidiel, nechceme byť len ich pasívnymi prijímateľmi, pretože mnohé pravidlá a regulácie, ktoré sa na úrovni EÚ prijali, znižujú jej konkurencieschopnosť a ohrozená je aj zamestnanosť v rámci EÚ, aj ekonomická stabilita, a to sa už dotýka života každého z nás,“ povedal po rokovaní Raši.

Objasnil, že rokovania sa týkali budúceho posilnenia regionálnej spolupráce parlamentov a administratív. „Máme mnohé problémy, mnohé zákony, ktoré vieme riešiť lepšie, keď ich budeme riešiť spoločne. Hovorili sme o tom, čo sa týka života parlamentu, rokovacieho poriadku, a to je riešenie možno krízových situácií, kde si budeme zdieľať skúsenosti, aby sa nestalo, že po neočakávaných udalostiach budú naše parlamenty nefunkčné,“ priblížil.

Strany sa dohodli aj na spolupráci v oblasti mládežníckych parlamentov. Hovorili tiež o kultúre či cezhraničnej spolupráci, napríklad v rámci poskytovania služieb záchranných zložiek v prihraničných oblastiach.

Predseda NR SR objasnil, že otvorili aj tému emisných povoleniek ETS2. Zhodli sa, že regulácie, ktoré prijíma Únia, musia platiť aj globálne. „Nemôže byť EÚ jedinou časťou sveta, ktorá regulácie prijíma a ostatných ignoruje,“ podotkol Raši. Dodal, že zákaz spaľovacích motorov do roku 2035 vníma spoločne s Českou republikou ako ohrozenie fungovania ekonomiky aj životnej úrovne obyvateľov.

V rámci rokovania sa dotkli aj rozširovania EÚ, ktoré podľa Rašiho musí pokračovať. Uviedol, že krajiny zapojené do prístupového procesu musia „vidieť svetlo na konci tunela“. Spolu s českou a rakúskou stranou sa zhodli aj na potrebe diskutovať o budúcnosti Únie či o eurofondoch. „Nechceme, aby bolo naše stretnutie pri desiatom výročí Slavkovského formátu len symbolické. To, o čom sme hovorili a na čom sme sa dohodli, musí mať praktický význam,“ zdôraznil.

Zdroj: Info.sk, TASR
