Streda, 3.12.2025Meniny má Oldrich
Bratislava

  • DNES - 12:36
  • Berlín/Brusel
Poľsko, Nemecko a Nórsko prispejú 500 miliónmi dolárov na zbrane pre Ukrajinu

Poľsko, Nemecko a Nórsko prispejú sumou 500 miliónov dolárov na nákup zbraní a munície pre Ukrajinu od USA prostredníctvom mechanizmu PURL.

V stredu to pred rokovaním NATO v Bruseli oznámili ministri zahraničných vecí týchto troch krajín Radoslaw Sikorski, Johann Wadephul a Espen Barth Eide, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry PAP a DPA.

Wadephul špecifikoval, že Nemecko poskytne na dodávky amerických zbraní a munície Ukrajine ďalších 200 miliónov dolárov (približne 172 miliónov eur). Ďalších 25 miliónov eur dostane fond NATO, z ktorého sa financujú položky ako zimné vybavenie či zdravotnícky materiál.

V súvislosti s vojnou na Ukrajine Wadephul povedal, že ruský prezident Vladimir Putin stále neprejavuje žiadnu skutočnú ochotu rokovať. „Putin sa naďalej snaží podkopať európsku a euroatlantickú bezpečnosť. Chce otestovať naše obranné schopnosti. Chce nás rozdeliť, aby oslabil našu alianciu. To sa mu však nepodarí,“ konštatoval šéf nemeckej diplomacie.

Generálny tajomník NATO Mark Rutte uviedol, že v posledných mesiacoch európski členovia Aliancie a Kanada poskytli prostredníctvom mechanizmu PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny) štyri miliardy dolárov na nákup amerického vojenského vybavenia pre Ukrajinu.

Ministri zahraničných vecí krajín NATO v stredu rokujú v sídle Aliancie v Bruseli okrem iného o pokračujúcej podpore Ukrajiny, ktorá sa takmer štyri roky bráni invázii ruských síl. Rokovania sa zamerajú aj na posilnenie kolektívnej obrany NATO voči hrozbe, ktorú predstavuje Rusko, a nedávnymi iniciatívami na riešenie rusko-ukrajinského konfliktu a ich vplyvom na bezpečnosť NATO.

Zdroj: Info.sk, TASR
