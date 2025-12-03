Saková: Slovensko nahradí dodávky plynu z Ruska inými zdrojmi, rokuje s USA
- DNES - 12:17
- Bratislava/Brusel
Slovensko podľa ministerky pripraví svoj národný plán diverzifikácie dodávok plynu.
Slovenskej republike sa podarilo presadiť, aby návrh nariadenia EÚ o zákaze dovozu ruského plynu do jesene 2027, o ktorom sa predbežne dohodli vyjednávači Rady EÚ a Európskeho parlamentu, obsahoval možnosť využívať dlhodobý kontrakt na dodávku ruského plynu na ďalšie dva roky a aby, naopak, nezahŕňal zákaz dovozu ruskej ropy. Na sieti Facebook to v stredu uviedla ministerka hospodárstva SR Denisa Saková. SR podľa nej do marca budúceho roka pripraví svoj národný plán diverzifikácie dodávok plynu, informuje TASR.
Návrh počíta s právne záväzným a postupným zákazom dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) a plynu prostredníctvom plynovodov z Ruska do Európy, pričom úplný zákaz má začať platiť od konca budúceho roka pre LNG a pre potrubný plyn 30. septembra 2027, najneskôr však 1. novembra 2027.
„Do tej doby sa počíta s finalizáciou infraštruktúrnych projektov na zvýšenie tranzitnej kapacity u susedných štátov. Zároveň dodávky plynu pre našu spotrebu budú nahradené inými zdrojmi vrátane LNG zo Spojených štátov, o ktorom Slovensko rokuje s Poľskom, Nemeckom, Českom a Gréckom,“ poznamenala Saková s tým, pre Slovensko je kľúčová cena plynu a výška prepravných poplatkov pre priemysel a domácnosti.
Saková zopakovala, že vláda SR od začiatku považuje návrh Európskej komisie za ideologický a rizikový pre bezpečnosť dodávok. Slovensko je podľa nej závislé od prepravných trás a ruský plyn tvorí ešte 33 percent celkových dodávok.
Niektorí europoslanci podľa ministerky žiadali rýchlejšie ukončenie dovozu ruského plynu, no predstaviteľom SR sa podarilo presadiť možnosť využívať dlhodobý kontrakt na ďalšie dva roky, uviedla vo vyhlásení na Facebooku.
Zástupcovia štátu okrem toho presadili, aby sa zákaz dovozu ropy z Ruska do návrhu nariadenia nedostal, podotkla ďalej. „Naše argumenty prevážili a dánske predsedníctvo spolu s Európskou komisiou obhájili náš záujem,“ napísala.
Vo vyhlásení europarlamentu sa uvádza, že europoslanci presadzovali zákaz dovozu všetkej ruskej ropy a dosiahli, že eurokomisia sa zaviazala vypracovať legislatívny návrh takéhoto zákazu. Návrh má byť podľa EP predložený začiatkom roka budúceho roka, aby zákaz nadobudol účinnosť najneskôr do konca roka 2027.
Do textu sa podľa slovenskej ministerky dostala aj bezpečnostná klauzula, ktorá počíta s tým, že ak bude ohrozené zásobovanie plynom aspoň jedného členského štátu EÚ, zákaz sa dočasne pozastaví a v krajnej núdzi bude možné obnoviť aj dovoz plynu z Ruska.
„Je to na našu ochranu ak sa Európa dostane do situácie, kedy bude nedostatok najmä LNG plynu, ktorý sa obchoduje na globálnom trhu,“ dodala Saková.
Od členských štátov EÚ návrh požaduje, aby predložili národné diverzifikačné plány, v ktorých načrtnú opatrenia na diverzifikáciu svojich dodávok plynu a potenciálne výzvy s cieľom včas ukončiť všetok dovoz plynu z Ruska v súlade s lehotami stanovenými v nariadení. Slovensko tak podľa Sakovej spraví do marca 2026.
Nariadenie vstúpi do platnosti po prípadnom oficiálnom schválení návrhu štátmi EÚ a Európskym parlamentom do konca tohto roka.
