  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 3.12.2025Meniny má Oldrich
Bratislava

Putin neodmietol americký mierový plán pre Ukrajinu, tvrdí Peskov

  • DNES - 12:15
  • Moskva
Putin neodmietol americký mierový plán pre Ukrajinu, tvrdí Peskov

Rusko je pripravené stretnúť sa s USA toľkokrát, koľko bude potrebné v záujme ukončenia vojny na Ukrajine. Podľa agentúry AFP to v stredu uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

AFP pripomenula, že Peskovovo vyjadrenie sa objavilo po tom, ako sa rokovania ruského prezidenta Vladimira Putina s americkými predstaviteľmi v utorok v Moskve skončili bez dosiahnutia pokroku v snahách o nastolenie mieru na Ukrajine.

Kremeľský hovorca súčasne odmietol tvrdenie, že Putin v utorok odmietol americký plán na urovnanie konfliktu na Ukrajine. Poukázal na to, že „takáto priama výmena názorov sa včera (v utorok) uskutočnila prvýkrát....niektoré veci boli akceptované, niektoré boli označené ako neprijateľné. Toto je normálny pracovný proces pri hľadaní kompromisu.“

Sme vďační za úsilie administratívy (amerického prezidenta Donalda) Trumpa a stále sme pripravení stretnúť sa toľkokrát, koľko bude potrebné, aby sa dosiahlo mierové urovnanie,“ povedal Peskov.

Peskov dodal, že Kremeľ sa bude pri rokovaniach s USA držať „princípu mlčania“ a zdrží sa podrobných komentárov. „My zámerne nebudeme nič dodávať,“ povedal Peskov s tým, že Moskva zastáva názor, že rokovania o Ukrajine budú o to produktívnejšie, o čo väčšia bude diskrétnosť o nich.

Putinove rozhovory s Trumpovými vyslancami Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom v Moskve sa konali v utorok a trvali približne päť hodín.

Putinov poradca Jurij Ušakov vyhlásil, že po päťhodinovom stretnutí obe strany „nie sú ani ďalej, ani bližšie k vyriešeniu krízy na Ukrajine. Je potrebné vykonať veľa práce“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V Tatrách zmizli výskumné zariadenia, správa parku prosí o ich vrátenie

V Tatrách zmizli výskumné zariadenia, správa parku prosí o ich vrátenie

DNES - 13:22Zahraničné

V poľskom Tatranskom národnom parku zmizli z dvoch turistických trás výskumné zariadenia, ktoré sledovali pohyb návštevníkov.

Poľsko, Nemecko a Nórsko prispejú 500 miliónmi dolárov na zbrane pre Ukrajinu

Poľsko, Nemecko a Nórsko prispejú 500 miliónmi dolárov na zbrane pre Ukrajinu

DNES - 12:36Zahraničné

Poľsko, Nemecko a Nórsko prispejú sumou 500 miliónov dolárov na nákup zbraní a munície pre Ukrajinu od USA prostredníctvom mechanizmu PURL.

Saková: Slovensko nahradí dodávky plynu z Ruska inými zdrojmi, rokuje s USA

Saková: Slovensko nahradí dodávky plynu z Ruska inými zdrojmi, rokuje s USA

DNES - 12:17Zahraničné

Slovensko podľa ministerky pripraví svoj národný plán diverzifikácie dodávok plynu.

Peskov: Rusko nebude iniciovať novoročné prímerie vo vojne na Ukrajine

Peskov: Rusko nebude iniciovať novoročné prímerie vo vojne na Ukrajine

DNES - 10:23Zahraničné

Rusko neplánuje iniciovať vo vojne proti Ukrajine novoročné prímerie, uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v rozhovore pre agentúru RIA Novosti.

Vosveteit.sk
Najväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovaťNajväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovať
Samsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možnostíSamsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možností
Toto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvekToto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvek
Máš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelovMáš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelov
Čína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobuČína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobu
Po smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmiPo smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmi
Unikli prvé informácie o Android 17. Vieme, aké funkcie prídu a kedy ho môžeme očakávaťUnikli prvé informácie o Android 17. Vieme, aké funkcie prídu a kedy ho môžeme očakávať
Milióny používateľov Chromu majú zadné vrátka. Kampaň ShadyPanda patrí medzi najväčšie hrozby posledných rokovMilióny používateľov Chromu majú zadné vrátka. Kampaň ShadyPanda patrí medzi najväčšie hrozby posledných rokov
Máš firemný Android? Objavila sa v ňom novinka, ktorá zaskočí veľa zamestnancov. Toto nechceš prehliadnuť!Máš firemný Android? Objavila sa v ňom novinka, ktorá zaskočí veľa zamestnancov. Toto nechceš prehliadnuť!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP