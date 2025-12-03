Leo Express avizoval nové spojenie Prahy s Bratislavou a Varšavou
- DNES - 12:11
- Praha
Dopravca Leo Express plánuje od jari budúceho roka obnoviť vlakové spojenie z Prahy do Starého Mesta pri Uherskom Hradišti, ktoré po novom predĺži až do Bratislavy.
V novom cestovnom poriadku tiež počíta s dvomi priamymi spojmi z českého hlavného mesta do Prešova a naspäť. Okrem toho avizoval väčší počet vlakov na linke medzi Prahou a Krakovom, ktorú chce od marca predĺžiť až do Varšavy. TASR o tom v stredu informoval hovorca spoločnosti Emil Sedlařík.
Vlaky na linke z Prahy cez Přerov do Starého Mesta pri Uherskom Hradišti, ktorá po novom povedie cez Hodonín a Břeclav až do Bratislavy, začnú premávať 30. apríla. „Ponúkne dve spojenia každý deň v oboch smeroch. Na trase plánuje nasadiť moderné nízkopodlažné klimatizované súpravy Talgo S6,“ spresnil Sedlařík.
V rámci nového cestovného poriadku, ktorý začne platiť 14. decembra, dopravca počíta tiež s dvomi priamymi spojmi denne z Prahy do Prešova a naspäť. Okrem toho zabezpečí aj autobusové spojenie z hlavného mesta ČR do ukrajinského Užhorodu a Mukačeva s prestupom v Prešove.
Na trase medzi Prahou a poľským Krakovom Leo Express avizoval denné vlakové spojenie, ktoré od 1. marca posilní na štyri vlaky denne. Zároveň uviedol, že od tohto dátumu linku predĺži až do Varšavy. „Na trase Praha - Krakov - Varšava a späť budú vlaky jazdiť dvakrát denne, Leo Express ponúkne aj nočné vlakové spoje so službami, na ktoré sú zákazníci zvyknutí,“ dodal Sedlařík.
Podotkol tiež, že dopravca rozširuje garanciu funkčnosti klimatizácie na všetkých spojoch počas celého roka a v zimných mesiacoch pridal garanciu vykurovania. Inak cestujúcim vráti 100 percent cestovného.
