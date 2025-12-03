  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 3.12.2025Meniny má Oldrich
Bratislava

Vláda upravila podmienky energopomoci, takto sa dotkne cien elektriny

  • DNES - 11:46
  • Bratislava
Vláda upravila podmienky energopomoci, takto sa dotkne cien elektriny

Oprávnené domácnosti, ktoré majú nárok na štátnu energopomoc, by mali mať v budúcom roku zastropovanú cenu silovej elektriny na úrovni 72,7 eura za megawatthodinu (MWh). Vyplýva to zo všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ), ktorý v stredu schválila vláda.

Materiál nariaďuje Slovenským elektrárňam (SE) dodať spolu 5,5 terawatthodiny elektriny vyrobenej z jadrových zdrojov za stanovenú cenu. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) má zasa stanoviť celkové skutočné množstvo elektriny dodané zo strany oprávnených dodávateľov elektriny a vykonať finančné zúčtovanie s oprávnenými dodávateľmi elektriny.

Cena silovej elektriny pre oprávnené domácnosti sa tak oproti súčasnosti zvýši o necelú pätinu a domácnosti, ktoré nebudú mať nárok na energopomoc, zaplatia za elektrinu ako komoditu podľa cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví cenu 103,94 eura/MWh. K týmto cenám ešte na faktúrach pribudnú ďalšie distribučné a prevádzkové poplatky a tiež daň z pridanej hodnoty.

Hlavným cieľom navrhovaného opatrenia je udržanie cenovej hladiny v primeraných hodnotách a zachovanie súčasnej parity kúpnej sily z hľadiska cien elektriny v porovnaní s krajinami EÚ-27,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) v schválenom materiáli.

Rezort hospodárstva stanoví predpokladaný objem koncovej spotreby elektriny pre jednotlivých oprávnených dodávateľov elektriny a tento údaj najneskôr do desať dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí vo VHZ oznámi výrobcovi elektriny, OKTE a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

MH zároveň zverejní zoznam oprávnených dodávateľov elektriny, ktorí budú v roku 2026 vykonávať činnosť dodávky elektriny pre oprávnené energetické domácnosti a určí množstvo elektriny alokované jednotlivým oprávneným dodávateľom ako pomernú časť na úhrnnom množstve elektriny 5,5 TWh, pričom v rovnakej lehote zároveň každému takémuto dodávateľovi oznámi množstvo pre neho alokované.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Eurokomisia: EÚ raz a navždy ukončí energetickú závislosť od Ruska

Eurokomisia: EÚ raz a navždy ukončí energetickú závislosť od Ruska

DNES - 10:53Ekonomické

Európska komisia privítala dohodu, ktorú v noci na stredu v Bruseli dosiahli vyjednávači Rady EÚ a Európskeho parlamentu a ktorá znamená ukončenie všetkého dovozu ruského plynu do jesene 2027.

Rada EÚ a EP sa dohodli na ukončení dovozu ruského plynu do jesene 2027

Rada EÚ a EP sa dohodli na ukončení dovozu ruského plynu do jesene 2027

DNES - 6:19Ekonomické

Zástupcovia Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu sa v noci na stredu v Bruseli dohodli na ukončení všetkého dovozu ruského plynu do jesene 2027.

Obchodný reťazec sťahuje z predaja produkt z hovädzieho mäsa

Obchodný reťazec sťahuje z predaja produkt z hovädzieho mäsa

VČERA - 21:43Ekonomické

Reťazec sťahuje výrobok z trhu pre zlé výsledky testov.

Fico: Vláda víta navýšenie sumy rozpočtu EÚ, má však určité výhrady

Fico: Vláda víta navýšenie sumy rozpočtu EÚ, má však určité výhrady

VČERA - 13:18Ekonomické

Vláda SR víta, že došlo k navýšeniu celkovej sumy rozpočtu Európskej únie na roky 2028 - 2034 na sumu takmer dva bilióny eur.

Vosveteit.sk
Samsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možnostíSamsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možností
Toto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvekToto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvek
Máš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelovMáš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelov
Čína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobuČína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobu
Po smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmiPo smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmi
Unikli prvé informácie o Android 17. Vieme, aké funkcie prídu a kedy ho môžeme očakávaťUnikli prvé informácie o Android 17. Vieme, aké funkcie prídu a kedy ho môžeme očakávať
Milióny používateľov Chromu majú zadné vrátka. Kampaň ShadyPanda patrí medzi najväčšie hrozby posledných rokovMilióny používateľov Chromu majú zadné vrátka. Kampaň ShadyPanda patrí medzi najväčšie hrozby posledných rokov
Máš firemný Android? Objavila sa v ňom novinka, ktorá zaskočí veľa zamestnancov. Toto nechceš prehliadnuť!Máš firemný Android? Objavila sa v ňom novinka, ktorá zaskočí veľa zamestnancov. Toto nechceš prehliadnuť!
V tvojom Samsungu je funkcia, o ktorej väčšina Slovákov netuší. Zvuk ti zlepší tak, že nebudeš veriť vlastným ušiamV tvojom Samsungu je funkcia, o ktorej väčšina Slovákov netuší. Zvuk ti zlepší tak, že nebudeš veriť vlastným ušiam
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP