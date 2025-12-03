  • Články
Peskov: Rusko nebude iniciovať novoročné prímerie vo vojne na Ukrajine

  DNES - 10:23
  Moskva
Rusko neplánuje iniciovať vo vojne proti Ukrajine novoročné prímerie, uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v rozhovore pre agentúru RIA Novosti, ktorý prevzala britská stanica BBC, píše TASR.

Zatiaľ sa o tom nehovorilo; prebieha úplne iný proces,“ spresnil Peskov. Narážal zrejme na rokovania, ktoré sa v utorok konali v Kremli, kde ruský prezident Vladimir Putin prijal osobitných vyslancov USA Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera.

Ich rokovanie trvalo približne päť hodín. Na programe bol aj plán USA na ukončenie vojny na Ukrajine. Putinov poradca Jurij Ušakov označil rozhovory za produktívne, ale uviedol, že ku kompromisu zatiaľ nedospeli.

Putin opakovane deklaruje, že Moskva sa zasadzuje výlučne za dlhodobé urovnanie konfliktu bez akýchkoľvek dočasných prímerí. Podľa Putina je možné dosiahnuť mier iba po riešení základných príčin vojnového konfliktu, za ktoré považuje údajné ohrozenie bezpečnosti Ruska vyplývajúce z rozširovania NATO a údajný útlak po rusky hovoriaceho obyvateľstva na Ukrajine.

Podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova sú výzvy na okamžité prímerie na Ukrajine v rozpore s dohodami, ktoré Putin dosiahol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom 15. augusta 2025 počas ich schôdzky na Aljaške.

Ruské médiá pripomenuli, že počas tzv. špeciálnej vojenskej operácie - ide o termín, ktorým sa v Rusku označuje ruská invázia na Ukrajinu - ruské vedenie vyhlásilo prímerie iba jediný raz -

pri príležitosti 80. výročia Dňa víťazstva. Putinov rozkaz zastaviť všetky vojenské operácie platil od polnoci 8. mája do polnoci 11. mája.

Patriarcha moskovský a celej Rusi Kirill vyzval začiatkom roka 2024 na vianočné prímerie, aby sa veriaci mohli zúčastniť na sviatočných bohoslužbách. Ukrajinská strana však tento návrh odmietla a označila ho za propagandistický krok.

Zdroj: Info.sk, TASR
