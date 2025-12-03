  • Články
Bratislava

Pred políciou unikal vodič bez vodičského preukazu

  DNES - 10:20
  • Bratislava
Pred políciou unikal vodič bez vodičského preukazu

Polícia sa zaoberá prípadom vodiča, ktorý pred ňou v nedeľu (30. 11.) unikal vysokou rýchlosťou po Bratislave.

Po tom, ako ho polícia zastavila, zistila, že 35-ročný vodič má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Pri bezpečnostnej prehliadke zároveň policajtom vydal plastové vrecko a tiež zatavenú injekčnú striekačku s obsahom hnedej kryštalickej látky. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Priblížila, že počas jazdy ignorujúc viaceré dopravné predpisy vodič ohrozil ďalších účastníkov cestnej premávky. Jeho jazdu ukončili policajti až zablokovaním pomocou služobného motorového vozidla.

V danom prípade tak vzniklo podozrenie zo spáchania prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia a prečinu neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky, preto bol vodič obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný na policajné oddelenie v Rači, kde sa už tamojší policajti zaoberajú vyvodením trestnoprávnej zodpovednosti za toto jeho konanie,“ spresnila polícia. Dodala, že dychová skúška u vodiča dopadla s negatívnym výsledkom.

Zdroj: Info.sk, TASR
Pre požiar bytu evakuovali deväť ľudí

Pre požiar bytu evakuovali deväť ľudí

DNES - 10:12Domáce

Požiar zasiahol v utorok večer byt v bytovom dome v meste Kráľovský Chlmec v okrese Trebišov.

Hasiči zasahujú pri požiari v bytovom dome

Hasiči zasahujú pri požiari v bytovom dome

VČERA - 21:49Domáce

Na mieste sa nachádzajú aj intoxikované osoby.

Ministerstvo hospodárstva SR sa stalo terčom kybernetického útoku

Ministerstvo hospodárstva SR sa stalo terčom kybernetického útoku

VČERA - 21:09Domáce

Na ministerstve zasahuje vládna kybernetická jednotka CSIRT v spolupráci s SK-CERT.

Smútok v slovenskom športe: Zomrel unikátny športovec, nedávno ho uviedli do Siene slávy

Smútok v slovenskom športe: Zomrel unikátny športovec, nedávno ho uviedli do Siene slávy

VČERA - 20:04Domáce

Slovenská športová scéna prišla o jednu zo svojich najvšestrannejších postáv.

