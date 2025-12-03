Pre požiar bytu evakuovali deväť ľudí
Požiar zasiahol v utorok (2. 12.) večer byt v bytovom dome v meste Kráľovský Chlmec v okrese Trebišov.
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), ktorí požiar likvidovali, z dvojpodlažného bytového domu na Ulici L. Kossutha evakuovali deväť ľudí. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.
„Na mieste udalosti došlo k intoxikácii splodinami horenia u šiestich osôb,“ uviedol.
Podľa polície horela garsónka a následne došlo k zadymeniu aj spoločných priestorov a ostatných bytov v obytnom dome.
V zasiahnutom byte sa v čase príchodu prvej jednotky hasičov nenachádzali žiadne osoby. „Na mieste udalosti došlo k intoxikácii splodinami horenia u šiestich osôb. Požiar v byte zlikvidovali dvoma útočnými prúdmi za použitia 2000 litrov vody. Spoločné priestory bytového domu po požiari odvetrali pretlakovým ventilátorom z dôvodu zadymenia,“ uviedol Bálint. Predbežnú výšku priamej škody určili na 30.000 eur.
Oznámenie o požiari prijalo krajské operačné stredisko hasičov krátko po 20.30 h. Zasahovalo 11 príslušníkov HaZZ so šiestimi kusmi hasičskej techniky a sedem členov dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO) s dvomi kusmi techniky zo Stredy nad Bodrogom a Veľkého Horeša. „Na miesto udalosti sa dostavil službukonajúci zisťovateľ príčin vzniku požiaru, ktorý určil príčinu ako manipuláciu s otvoreným ohňom,“ uviedol Bálint.
Hasiči podľa polície likvidovali požiar do skorých ranných hodín. K žiadnemu úmrtiu ani vážnym zraneniam nedošlo.
„Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Kráľovský Chlmec začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Okolnosti sú predmetom vyšetrovania.
