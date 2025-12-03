  • Články
USA pozastavili spracovanie imigračných žiadostí pre osoby z 19 krajín

  • DNES - 9:44
  • Washington
Americká vláda pozastavila spracovanie imigračných žiadostí - vrátane žiadostí o zelené karty a americké občianstvo - pre občanov z 19 neeurópskych krajín vrátane Afganistanu, Jemenu, Haiti, Venezuely, Sudánu a Somálska.

Vyplýva to z oficiálnej vládnej správy zverejnenej v utorok, ktorá odkazovala na obavy o národnú a verejnú bezpečnosť. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice CBS News.

Podľa memoranda administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastavila spracovanie žiadostí pre osoby z krajín, ktoré už v júni podliehali čiastočnému zákazu cestovania.

Vysokopostavení americkí úradníci v uplynulých dňoch naznačili, že výrazne sprísnia obmedzenia týkajúce sa imigrantov - ide krok, ktorý bol podnietený nedávnou streľbou na dvoch príslušníkov Národnej gardy. Hlavným podozrivým v prípade tohto útoku, pri ktorej zahynul jeden človek, je totiž afganský štátny príslušník.

USCIS (Americký úrad pre občianstvo a imigráciu) zohráva kľúčovú úlohu v zabraňovaní teroristom hľadať útočisko v Spojených štátoch a v zabezpečovaní, aby pri preverovaní, posudzovaní a rozhodovaní úrad uprednostňoval bezpečnosť amerického ľudu a dodržiaval všetky zákony USA,“ uvádza sa v memorande.

Správa tiež uvádza, že Spojené štáty boli nedávno svedkami toho, aké následky „môže mať nedostatok preverovania, kontroly a uprednostňovania rýchlych rozhodnutí pre americký ľud“.

Dvadsaťdeväťročný afganský imigrant Ramhánulláh Lakanwál ktorý v utorok poprel svoju vinu, vstúpil do Spojených štátov v roku 2021 v rámci programu Operation Allies Welcome. Cieľom bolo pomôcť Afgancom, ktorí spolupracovali s Američanmi, keď moc v krajine v roku 2021 opäť prevzalo militantné hnutie Taliban.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategórii
Peskov: Rusko nebude iniciovať novoročné prímerie vo vojne na Ukrajine

Peskov: Rusko nebude iniciovať novoročné prímerie vo vojne na Ukrajine

DNES - 10:23Zahraničné

Rusko neplánuje iniciovať vo vojne proti Ukrajine novoročné prímerie, uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v rozhovore pre agentúru RIA Novosti.

San Francisco žaluje výrobcov ultraspracovaných potravín

San Francisco žaluje výrobcov ultraspracovaných potravín

DNES - 8:50Zahraničné

Mesto San Francisco v utorok zažalovalo niekoľko výrobcov ultraspracovaných potravín, ktorých obviňuje z toho, že vedome poškodzujú zdravie obyvateľov Kalifornie návykovými a škodlivými výrobkami.

Trump: Somálčanov v USA nechceme, nech sa vrátia domov a napravia svoju krajinu

Trump: Somálčanov v USA nechceme, nech sa vrátia domov a napravia svoju krajinu

DNES - 7:39Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v utorok kritizoval somálskych imigrantov prichádzajúcich do Spojených štátov.

Rubio: Počas rokovania s Ruskom došlo k „určitému pokroku“

Rubio: Počas rokovania s Ruskom došlo k „určitému pokroku“

DNES - 7:31Zahraničné

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok večer vyhlásil, že počas rokovania medzi Ruskom a Spojenými štátmi v Moskve došlo k „určitému pokroku“ v snahe ukončiť vojnu na Ukrajine.

