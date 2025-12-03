  • Články
San Francisco žaluje výrobcov ultraspracovaných potravín

  • DNES - 8:50
  • San Francisco
San Francisco žaluje výrobcov ultraspracovaných potravín

Mesto San Francisco v utorok zažalovalo niekoľko výrobcov ultraspracovaných potravín, ktorých obviňuje z toho, že vedome poškodzujú zdravie obyvateľov Kalifornie návykovými a škodlivými výrobkami. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

Žaloba mesta San Francisco je prvým prípadom, keď samospráva v Spojených štátoch zažalovala potravinárske firmy za to, že podľa nej vedome uvádzajú na trh návykové a zdraviu škodlivé ultraspracované potraviny.

Žalobu podal mestský právnik David Chiu na najvyššom súde v San Franciscu. Tvrdí v nej, že spoločnosti ako Kraft, Mondelez, Coca-Cola a iné používajú podobné postupy ako tabakový priemysel – navrhujú a propagujú svoje výrobky tak, aby si na ne spotrebitelia vytvorili závislosť. Podľa žaloby firmy porušili kalifornské zákony o verejnom obťažovaní a klamlivom marketingu.

Tieto spoločnosti vytvorili krízu vo verejnom zdraví, výrazne na tom profitovali a teraz musia niesť zodpovednosť za škody, ktoré spôsobili,“ uviedol Chiu vo vyhlásení.

S rozšírením dostupnosti a používania ultraspracovaných potravín sa zvýšil aj výskyt obezity, rakoviny a cukrovky, uvádza sa v žalobe. Podľa Chiuovho úradu patria srdcové ochorenia a cukrovka – obe spájané s konzumáciou ultraspracovaných potravín – medzi najčastejšie príčiny úmrtí v San Franciscu. Ich vyšší výskyt sa objavuje najmä v menšinových a nízkopríjmových komunitách.

Mesto sa žalobou domáha náhrady škôd na pokrytie nákladov na zdravotnú starostlivosť. Žiada aj o vydanie súdneho príkazu, ktorý by spoločnostiam zakázal používať klamlivý marketing a prinútil ich upraviť svoje postupy.

Zástupcovia spoločností Mondelez, Coca-Cola a Kraft Heinz na žiadosť Reuters o reakciu bezprostredne neodpovedali.

Hoci definícia ultraspracovaných potravín zostáva predmetom diskusie, vedci tento pojem spravidla používajú pre mnohé balené snacky, sladkosti a nealkoholické nápoje vyrábané pomocou priemyselných procesov, prísad a techník, pričom obsah celistvých potravín je v nich minimálny.

V správe, ktorú v máji zverejnil americký minister zdravotníctva Robert F. Kennedy Jr., administratíva Donalda Trumpa označila ultraspracované potraviny za jeden z faktorov epidémie chronických ochorení u detí v USA.

Zdroj: Info.sk, TASR
