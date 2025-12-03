  • Články
Streda, 3.12.2025
Bratislava

Trump: Somálčanov v USA nechceme, nech sa vrátia domov a napravia svoju krajinu

Americký prezident Donald Trump v utorok kritizoval somálskych imigrantov prichádzajúcich do Spojených štátov.

Na zasadnutí svojho kabinetu upozornil na rozsiahle problémy tejto východoafrickej krajiny a deklaroval, že Somálčania americkej spoločnosti nič neprinášajú. TASR o tom píše podľa agentúry AP a AFP.

V Somálsku „nemajú nič, len pobehujú a zabíjajú sa navzájom,“ povedal Trump na zasadnutí kabinetu. „Ich krajina nie je dobrá z určitého dôvodu. Ich krajina je hrozná a my ich v našej krajine nechceme,“ uviedol americký prezident, podľa ktorého sú somálski migranti príliš odkázaní na sociálny systém a americkej spoločnosti nič neprinášajú. Migrantov vyzval, aby sa vrátili do Somálska a pokúsili sa svoj štát napraviť.

Trump a ďalší predstavitelia jeho vlády sa v uplynulých dňoch voči Somálčanom žijúcim v USA vyjadrujú čoraz ostrejšie. Deje sa tak v čase, keď sa v Minnesote prevalil škandál, pri ktorom bola počas pandémie ochorenia COVID-19 spreneverená miliarda dolárov určená na sociálne programy. Do podvodu bolo údajne zapojených niekoľko ľudí z miestnej somálskej komunity a ministerstvo financií vyšetruje podozrenia, že časť zo spreneverených prostriedkov skončila aj v rukách somálskej teroristickej skupiny aš-Šabáb.

Americký prezident minulý týždeň ukončil ochranu pred deportáciami Somálčanov, ktorá platila v Spojených štátoch od roku 1991, keď v Somálsku vypukla občianska vojna. Podľa AP sa už federálne migračné úrady pripravujú na rozsiahle razie v Minnesote, ktoré budú zamerané najmä na Somálčanov žijúcich v USA nelegálne.

AP pripomína, že v Minnesote žije najväčšia somálska komunita v celých Spojených štátoch. Mnohí sa tam usídlili najmä pre prívetivé sociálne programy. Jaylani Hussein, výkonný riaditeľ minnesotskej pobočky Rady pre americko-islamské vzťahy upozornil, že približne 95 percent Somálčanov v Minnesote sú už občanmi USA.

Zdroj: Info.sk, TASR
