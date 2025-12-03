  • Články
Trump: Dokumenty podpísané Bidenovým automatickým perom sú neplatné

Americký prezident Donald Trump v utorok opäť spochybnil legitimitu dokumentov, ktoré jeho predchodca Joe Biden podpísal pomocou automatického pera (tzv. autopen).

Takéto dokumenty, vrátane milostí, označil za neplatné, informuje TASR podľa správy televízie CNN.

Všetky dokumenty, vyhlásenia, výkonné nariadenia, memorandá alebo zmluvy, podpísané na základe nariadenia teraz neslávne známeho a neoprávneného „AUTOPENU“ v rámci administratívy Joea Bidena Jr., sú týmto neplatné, zrušené a nemajú žiadnu ďalšiu účinnosť,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.

Nie je však jasné, na ktoré dokumenty sa presne odvoláva, a Biely dom nezverejnil zoznam opatrení či príkazov, ktorých by sa to týkalo, uvádza CNN. Podľa stanice by zrušenie milostí predstavovalo bezprecedentný krok politickej odvety, ktorý nemá oporu ani v ústave, ani v platných zákonoch.

Trump minulý týždeň vyhlásil, že ruší všetky dokumenty podpísané Bidenom pomocou automatického pera. „Týmto ruším všetky výkonné nariadenia a čokoľvek ďalšie, čo nebolo priamo podpísané skorumpovaným Joeom Bidenom, pretože osoby, ktoré obsluhovali Autopen, tak robili nezákonne,“ uviedol vo štvrtok.

Ako pripomína agentúra AP, americké ministerstvo spravodlivosti už niekoľko rokov umožňuje prezidentom používať autopen na podpisovanie rôznych dokumentov vrátane nariadení a milostí.

Zdroj: Info.sk, TASR
