Kremeľ: Rokovania s USA o vojne na Ukrajine nepriniesli kompromis

Rokovania medzi Ruskom a Spojenými štátmi o ukončení vojny na Ukrajine v Moskve nepriniesli kompromis v územných otázkach, uviedol v stredu miestneho času poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov.

Stretnutie však napriek tomu označil za užitočné, konštruktívne a zmysluplné, informuje TASR podľa správ agentúr TASS a AFP.

Zatiaľ sme nenašli kompromis, ale o niektorých amerických riešeniach sa dá diskutovať,“ odpovedal Ušakov na otázku novinára týkajúcu sa okupovaných ukrajinských území. Zdôraznil, že pred dosiahnutím prípadného mieru zostáva ešte veľa práce.

Ušakov doplnil, že Spojené štáty predložili Rusom svoje návrhy. Podľa jeho slov sa obe strany dohodli, že budú naďalej komunikovať na viacerých úrovniach a o výsledkoch rokovaní zatiaľ nebudú podrobne informovať.

Putinov poradca tiež prezradil, že diskusie sa dotkli aj perspektív budúcej hospodárskej spolupráce medzi Washingtonom a Moskvou.

Rokovania v Moskve medzi ruskou delegáciou vedenou prezidentom Vladimirom Putinom a tímom amerických vyjednávačov pod osobitným vyslancom Stevom Witkoffom trvali približne päť hodín. Cieľom stretnutia za zatvorenými dverami bolo prediskutovať aktualizovaný americký mierový plán na ukončenie takmer štyri roky trvajúcej vojny na Ukrajine. Z americkej delegácie sa zúčastnil aj Jared Kushner, zať amerického prezidenta Donalda Trumpa, na ruskej strane boli prítomní ešte Ušakov a osobitný vyslanec Kirill Dmitrijev.

Zdroj: Info.sk, TASR
