Kremeľ: Rokovania s USA o vojne na Ukrajine nepriniesli kompromis
- DNES - 6:13
- Moskva
Rokovania medzi Ruskom a Spojenými štátmi o ukončení vojny na Ukrajine v Moskve nepriniesli kompromis v územných otázkach, uviedol v stredu miestneho času poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov.
Stretnutie však napriek tomu označil za užitočné, konštruktívne a zmysluplné, informuje TASR podľa správ agentúr TASS a AFP.
„Zatiaľ sme nenašli kompromis, ale o niektorých amerických riešeniach sa dá diskutovať,“ odpovedal Ušakov na otázku novinára týkajúcu sa okupovaných ukrajinských území. Zdôraznil, že pred dosiahnutím prípadného mieru zostáva ešte veľa práce.
Ušakov doplnil, že Spojené štáty predložili Rusom svoje návrhy. Podľa jeho slov sa obe strany dohodli, že budú naďalej komunikovať na viacerých úrovniach a o výsledkoch rokovaní zatiaľ nebudú podrobne informovať.
Putinov poradca tiež prezradil, že diskusie sa dotkli aj perspektív budúcej hospodárskej spolupráce medzi Washingtonom a Moskvou.
Rokovania v Moskve medzi ruskou delegáciou vedenou prezidentom Vladimirom Putinom a tímom amerických vyjednávačov pod osobitným vyslancom Stevom Witkoffom trvali približne päť hodín. Cieľom stretnutia za zatvorenými dverami bolo prediskutovať aktualizovaný americký mierový plán na ukončenie takmer štyri roky trvajúcej vojny na Ukrajine. Z americkej delegácie sa zúčastnil aj Jared Kushner, zať amerického prezidenta Donalda Trumpa, na ruskej strane boli prítomní ešte Ušakov a osobitný vyslanec Kirill Dmitrijev.
Trump: Dokumenty podpísané Bidenovým automatickým perom sú neplatné
Americký prezident Donald Trump v utorok opäť spochybnil legitimitu dokumentov, ktoré jeho predchodca Joe Biden podpísal pomocou automatického pera.
Trump: Napadnutá môže byť akákoľvek krajina, ktorá pašuje drogy do USA
Americký prezident Donald Trump v utorok na zasadnutí svojho kabinetu upozornil, že Spojené štáty môžu napadnúť akúkoľvek krajinu, ktorá sa podieľa na pašovaní drog do USA.
Podľa Trumpa je situácia na Ukrajine zložitá, Zelenskyj zostáva optimistický
Prezident Spojených štátov Donald Trump v utorok na zasadnutí kabinetu vo Washingtone označil vojnu na Ukrajine za „chaos“ a vyhlásil, že tento konflikt nebude ľahké vyriešiť.
Turek chce Pavlovi vysvetliť všetky svoje kauzy, sú vraj skôr mediálne
Čestný prezident strany Motoristi sebe Filip Turek, ktorý je kandidátom na ministra životného prostredia v budúcej českej vláde, chce prezidentovi ČR objasniť všetky svoje kauzy, ktoré sú podľa neho skôr mediálne.