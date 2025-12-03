  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 3.12.2025Meniny má Oldrich
Bratislava

Trump: Napadnutá môže byť akákoľvek krajina, ktorá pašuje drogy do USA

  • DNES - 6:11
  • Washington
Trump: Napadnutá môže byť akákoľvek krajina, ktorá pašuje drogy do USA

Americký prezident Donald Trump v utorok na zasadnutí svojho kabinetu upozornil, že Spojené štáty môžu napadnúť akúkoľvek krajinu, ktorá sa podieľa na pašovaní drog do USA.

Povedal to napriek kritike, že americká vláda sa útokmi na lode údajne pašujúce drogy dopúšťa mimosúdnych popráv. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Každý, kto to robí a predáva to v našej krajine, bude vystavený útokom,“ povedal Trump novinárom.

S útokmi na lode prevážajúce narkotiká a s posielaním narkoteroristov na dno oceánu sme iba začali, pretože otravujú americký ľud,“ doplnil americký minister obrany Pete Hegseth. „Mali sme trochu prestávku, pretože je teraz ťažšie nájsť lode, na ktoré by sme mohli zaútočiť – a o to práve ide, nie? Odstrašovanie musí mať význam,“ vysvetlil.

Hegseth a Trumpova vláda čelia rozsiahlej kritike pre incident z 2. septembra. Americké sily vtedy opätovne zaútočili na trosky jednej z už zasiahnutých lodí, zahynuli pri tom údajne dvaja preživší. Viacerí kongresmani upozornili, že by mohlo ísť o vojnový zločin.

Biely dom aj Pentagón sa podľa AFP snažia vinu zvaliť na admirála, ktorý operáciu priamo riadil, aby sa Hegseth od tohto rozhodnutia mohol dištancovať. Pentagón však zdôraznil, že Hegseth za admirálovým krokom stojí.

Od rozhodnutia americkej vlády útočiť na údajne pašerácke lode v Karibiku rastie napätie. Spojené štáty posilňujú v regióne svoju vojenskú prítomnosť a vyslali tam útočnú skupinu lietadlovej lode USS Gerald Ford. Venezuelského prezidenta Nicolása Madura zároveň obviňujú z vedenia drogového kartelu a za informácie vedúce k jeho zadržaniu vypísali odmenu 50 miliónov dolárov. Trump tiež v sobotu vyhlásil, že vzdušný priestor nad Venezuelou a v jej okolí by mal byť považovaný za uzavretý. Maduro tvrdí, že boj proti drogám je iba zámienkou a skutočným cieľom americkej vlády je zmena režimu vo Venezuele.

Na dialóg medzi Washington a Caracasom v utorok vyzval aj pápež Lev XIV. Ozrejmil, že prostredníctvom diplomacie Vatikán „hľadá spôsoby, ako upokojiť situáciu“ v prospech venezuelského ľudu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: Dokumenty podpísané Bidenovým automatickým perom sú neplatné

Trump: Dokumenty podpísané Bidenovým automatickým perom sú neplatné

DNES - 6:15Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v utorok opäť spochybnil legitimitu dokumentov, ktoré jeho predchodca Joe Biden podpísal pomocou automatického pera.

Kremeľ: Rokovania s USA o vojne na Ukrajine nepriniesli kompromis

Kremeľ: Rokovania s USA o vojne na Ukrajine nepriniesli kompromis

DNES - 6:13Zahraničné

Rokovania medzi Ruskom a Spojenými štátmi o ukončení vojny na Ukrajine v Moskve nepriniesli kompromis v územných otázkach, uviedol v stredu miestneho času poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov.

Podľa Trumpa je situácia na Ukrajine zložitá, Zelenskyj zostáva optimistický

Podľa Trumpa je situácia na Ukrajine zložitá, Zelenskyj zostáva optimistický

VČERA - 20:49Zahraničné

Prezident Spojených štátov Donald Trump v utorok na zasadnutí kabinetu vo Washingtone označil vojnu na Ukrajine za „chaos“ a vyhlásil, že tento konflikt nebude ľahké vyriešiť.

Turek chce Pavlovi vysvetliť všetky svoje kauzy, sú vraj skôr mediálne

Turek chce Pavlovi vysvetliť všetky svoje kauzy, sú vraj skôr mediálne

VČERA - 19:12Zahraničné

Čestný prezident strany Motoristi sebe Filip Turek, ktorý je kandidátom na ministra životného prostredia v budúcej českej vláde, chce prezidentovi ČR objasniť všetky svoje kauzy, ktoré sú podľa neho skôr mediálne.

Vosveteit.sk
Máš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelovMáš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelov
Čína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobuČína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobu
Po smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmiPo smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmi
Unikli prvé informácie o Android 17. Vieme, aké funkcie prídu a kedy ho môžeme očakávaťUnikli prvé informácie o Android 17. Vieme, aké funkcie prídu a kedy ho môžeme očakávať
Milióny používateľov Chromu majú zadné vrátka. Kampaň ShadyPanda patrí medzi najväčšie hrozby posledných rokovMilióny používateľov Chromu majú zadné vrátka. Kampaň ShadyPanda patrí medzi najväčšie hrozby posledných rokov
Máš firemný Android? Objavila sa v ňom novinka, ktorá zaskočí veľa zamestnancov. Toto nechceš prehliadnuť!Máš firemný Android? Objavila sa v ňom novinka, ktorá zaskočí veľa zamestnancov. Toto nechceš prehliadnuť!
V tvojom Samsungu je funkcia, o ktorej väčšina Slovákov netuší. Zvuk ti zlepší tak, že nebudeš veriť vlastným ušiamV tvojom Samsungu je funkcia, o ktorej väčšina Slovákov netuší. Zvuk ti zlepší tak, že nebudeš veriť vlastným ušiam
Sľubuje Európska únia naozaj 5 rokov softvérovej podpory? Je to nejasné, hovoria odborníciSľubuje Európska únia naozaj 5 rokov softvérovej podpory? Je to nejasné, hovoria odborníci
Okolo Slovenska vyčíňa nový botnet ShadowV2: Zákerný Mirai žije v novej podobe, hovoria bezpečnostní analyticiOkolo Slovenska vyčíňa nový botnet ShadowV2: Zákerný Mirai žije v novej podobe, hovoria bezpečnostní analytici
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP