Trump: Napadnutá môže byť akákoľvek krajina, ktorá pašuje drogy do USA
- DNES - 6:11
- Washington
Americký prezident Donald Trump v utorok na zasadnutí svojho kabinetu upozornil, že Spojené štáty môžu napadnúť akúkoľvek krajinu, ktorá sa podieľa na pašovaní drog do USA.
Povedal to napriek kritike, že americká vláda sa útokmi na lode údajne pašujúce drogy dopúšťa mimosúdnych popráv. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Každý, kto to robí a predáva to v našej krajine, bude vystavený útokom,“ povedal Trump novinárom.
„S útokmi na lode prevážajúce narkotiká a s posielaním narkoteroristov na dno oceánu sme iba začali, pretože otravujú americký ľud,“ doplnil americký minister obrany Pete Hegseth. „Mali sme trochu prestávku, pretože je teraz ťažšie nájsť lode, na ktoré by sme mohli zaútočiť – a o to práve ide, nie? Odstrašovanie musí mať význam,“ vysvetlil.
Hegseth a Trumpova vláda čelia rozsiahlej kritike pre incident z 2. septembra. Americké sily vtedy opätovne zaútočili na trosky jednej z už zasiahnutých lodí, zahynuli pri tom údajne dvaja preživší. Viacerí kongresmani upozornili, že by mohlo ísť o vojnový zločin.
Biely dom aj Pentagón sa podľa AFP snažia vinu zvaliť na admirála, ktorý operáciu priamo riadil, aby sa Hegseth od tohto rozhodnutia mohol dištancovať. Pentagón však zdôraznil, že Hegseth za admirálovým krokom stojí.
Od rozhodnutia americkej vlády útočiť na údajne pašerácke lode v Karibiku rastie napätie. Spojené štáty posilňujú v regióne svoju vojenskú prítomnosť a vyslali tam útočnú skupinu lietadlovej lode USS Gerald Ford. Venezuelského prezidenta Nicolása Madura zároveň obviňujú z vedenia drogového kartelu a za informácie vedúce k jeho zadržaniu vypísali odmenu 50 miliónov dolárov. Trump tiež v sobotu vyhlásil, že vzdušný priestor nad Venezuelou a v jej okolí by mal byť považovaný za uzavretý. Maduro tvrdí, že boj proti drogám je iba zámienkou a skutočným cieľom americkej vlády je zmena režimu vo Venezuele.
Na dialóg medzi Washington a Caracasom v utorok vyzval aj pápež Lev XIV. Ozrejmil, že prostredníctvom diplomacie Vatikán „hľadá spôsoby, ako upokojiť situáciu“ v prospech venezuelského ľudu.
Americký prezident Donald Trump v utorok opäť spochybnil legitimitu dokumentov, ktoré jeho predchodca Joe Biden podpísal pomocou automatického pera.
Rokovania medzi Ruskom a Spojenými štátmi o ukončení vojny na Ukrajine v Moskve nepriniesli kompromis v územných otázkach, uviedol v stredu miestneho času poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov.
Prezident Spojených štátov Donald Trump v utorok na zasadnutí kabinetu vo Washingtone označil vojnu na Ukrajine za „chaos“ a vyhlásil, že tento konflikt nebude ľahké vyriešiť.
Čestný prezident strany Motoristi sebe Filip Turek, ktorý je kandidátom na ministra životného prostredia v budúcej českej vláde, chce prezidentovi ČR objasniť všetky svoje kauzy, ktoré sú podľa neho skôr mediálne.