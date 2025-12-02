Hasiči zasahujú pri požiari v bytovom dome
Na mieste sa nachádzajú aj intoxikované osoby.
Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari v bytovom dome v Kráľovskom Chlmci v okrese Trebišov. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.
„Podľa prvotných informácií sa na mieste nachádzajú aj intoxikované osoby,“ povedal s tým, že požiar vypukol v utorok krátko po 20.30 h na ulici L. Kossutha.
Na mieste zasahujú profesionální aj dobrovoľní hasiči, k udalosti tiež smeruje hasičská sanitka.
Ministerstvo hospodárstva SR sa stalo terčom kybernetického útoku
Na ministerstve zasahuje vládna kybernetická jednotka CSIRT v spolupráci s SK-CERT.
Smútok v slovenskom športe: Zomrel unikátny športovec, nedávno ho uviedli do Siene slávy
Slovenská športová scéna prišla o jednu zo svojich najvšestrannejších postáv.
Šaško na Rade EÚ v Bruseli upozornil na deficit inzulínu v strednej Európe
Slovensko chce po Novom roku spolu s ďalšími krajinami Vyšehradskej štvorky na úrovni EÚ otvárať otázku možného nedostatku alebo nedostupnosti inzulínu v regióne strednej Európy.
Ďalšia rana pre Šutaja Eštoka: Generálna prokuratúra napadla rozhodnutie o presune exšéfa tímu Kuciak
Generálna prokuratúra SR podala protest prokurátora v prípade preradenia Petra Juhása na okresnú políciu.