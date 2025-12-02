Obchodný reťazec sťahuje z predaja produkt z hovädzieho mäsa
- DNES - 21:43
- Praha
Reťazec sťahuje výrobok z trhu pre zlé výsledky testov.
Obchodný reťazec Albert v Českej republike varuje spotrebiteľov pred nebezpečným výrobkom. Z predaja okamžite sťahuje hovädzí bio burger privátnej značky Nature's Promise. Laboratórne rozbory ukázali, že mäso nie je v poriadku. Albert o tom informuje na svojej webovej stránke.
Upozornenie sa týka výrobku Nature's Promise BIO BURGER HOVĚZÍ v 260-gramovom balení (obsahuje 2 kusy). Týka sa to balení mäsa s dátumom minimálnej trvanlivosti 3. 12. 2025.
Foto: albert.cz
Výrobcom produktu je poľská spoločnosť Hilton Foods LTD. Reťazec uviedol, že dôvodom stiahnutia sú „nevyhovujúce laboratórne výsledky“. Keďže ide o tepelne neopracovaný mäsový výrobok určený na varenie či grilovanie, jeho konzumácia by mohla predstavovať zdravotné riziko.
Spoločnosť Albert vyzýva zákazníkov, aby tento burger nekonzumovali. Tí, ktorí si ho už zakúpili, ho môžu vrátiť v ktorejkoľvek predajni, kde im budú vrátené peniaze v plnej výške.
