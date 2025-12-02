  • Články
Bratislava

Ministerstvo hospodárstva SR sa stalo terčom kybernetického útoku

  • DNES - 21:09
  • Bratislava
Na ministerstve zasahuje vládna kybernetická jednotka CSIRT v spolupráci s SK-CERT.

Servery Ministerstva hospodárstva SR sa stali terčom kybernetického útoku. Informáciu v utorok večer potvrdil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ na sociálnej sieti.

Na situáciu okamžite zareagovali štátne bezpečnostné zložky. Priamo v rezorte hospodárstva momentálne zasahuje vládna kybernetická jednotka CSIRT v úzkej kooperácii s Národným centrom kybernetickej bezpečnosti SK-CERT. Odborníci pracujú na eliminácii hrozby a zabezpečení napadnutých systémov.

„Momentálne nemôžeme informovať bližšie, aby sme neohrozili prebiehajúce vyšetrovanie,“ dodal Migaľ.

CSIRT.SK (Computer Security Incident Response Team Slovakia) je vládna jednotka pre riešenie počítačových incidentov v Slovenskej republike, zriadená ako organizačný útvar Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Zabezpečuje služby spojené so zvládaním bezpečnostných incidentov, odstraňovaním ich následkov a následnou obnovou činnosti informačných systémov verejnej správy.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/SamuelMigalMIRRI
