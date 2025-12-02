  • Články
Bratislava

Podľa Trumpa je situácia na Ukrajine zložitá, Zelenskyj zostáva optimistický

  Washington/Kyjev
Prezident Spojených štátov Donald Trump v utorok na zasadnutí kabinetu vo Washingtone označil vojnu na Ukrajine za „chaos“ a vyhlásil, že tento konflikt nebude ľahké vyriešiť.

Jeho slová prišli takmer súbežne s vyjadreniami ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý počas návštevy Dublinu vyjadril optimizmus z mierových rokovaní a úlohy, ktorú v nich majú USA. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a stanice Sky News.

Snažíme sa (vojnu na Ukrajine) vyriešiť. Ukončil som osem vojen. Toto by bola deviata a naši ľudia sú práve teraz v Rusku, aby zistili, či to môžeme vyriešiť,“ uviedol Trump na zasadnutí vlády.

Poviem vám, nie je to jednoduchá situácia. Je to chaos,“ dodal americký prezident.

Zelenskyj naopak v utorok v írskej metropole ocenil rýchlosť mierových rokovaní, ktoré sú podľa neho, spolu so záujmom USA, dôvodom na optimizmus.

V mojich slovách bolo trochu optimizmu kvôli rýchlosti rokovaní a záujmu, ktorý o ne má americká strana. Ukázalo sa, že Amerika sa teraz nesťahuje zo žiadnej formy diplomatického dialógu, a to je dobré,“ vyhlásil.

V odpovedi na otázky novinárov Zelenskyj priznal, že sa obáva, že Spojené štáty tento záujem stratia. „Cieľom Ruska je odlákať pozornosť Ameriky od tejto situácie,“ vyhlásil.

Zdroj: Info.sk, TASR
