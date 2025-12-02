Smútok v slovenskom športe: Zomrel unikátny športovec, nedávno ho uviedli do Siene slávy
Slovenská športová scéna prišla o jednu zo svojich najvšestrannejších postáv.
Vo veku nedožitých 57 rokov zomrel v pondelok (1.12.) Ivan Kujan, športovec, ktorému sa podaril nevídaný kúsok - reprezentovať svoju krajinu v dvoch diametrálne odlišných disciplínach: cestnej cyklistike a kulturistike.
Správa o jeho predčasnom odchode zasiahla nielen komunitu kulturistov, ale aj priaznivcov cyklistiky, kde Kujan začínal svoju bohatú kariéru. Informoval o tom magazín Fitmax. Len pred niekoľkými týždňami bol Kujan ocenený zlatou medailou Siene slávy kulturistiky a fitness na Slovensku.
R.I.P. IVAN KUJAN 1.12.2025 SAFKST VYJADRUJE ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ PRÍBUZNÝM.Uverejnil používateľ Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja Pondelok 1. decembra 2025
Zo sedla bicykla na pódium
Dnes sme sa dozvedeli smutnú správu. Náš svet opustil Ivan KUJAN, ktorý bol na návrh čestného prezidenta Siene slávy...Uverejnil používateľ EastLabs.sk - web o kulturistike, fitness a silových športoch Pondelok 1. decembra 2025
Ivan Kujan začínal ako talentovaný cyklista. V drese Slovana Bratislava sa vypracoval až do československej reprezentácie. V sedle bicykla patril k domácej špičke a zbieral skúsenosti v náročných pretekoch v období silnej konkurencie. V dráhovej cyklistike získal niekoľko titulov majstra ČSFR. Medzi tie najhodnotnejšie patria dva seniorské tituly na „pevnom kilometri“ v rokoch1989 a 1991.
Po skončení cyklistickej kariéry však nezavesil šport na klinec. Naopak, rozhodol sa pre radikálnu zmenu. Presedlal na kulturistiku, čo je prechod, ktorý je vo svete vrcholového športu mimoriadne vzácny.
Moc mě to mrzí, Ivane……(( (Ivan Ivan Kujan) Odpočívej v pokoji, kamaráde………..Uverejnil používateľ Pavel Buráň Pondelok 1. decembra 2025
Úspech v národných farbách
Aj v novom odvetví sa dokázal presadiť na medzinárodnej úrovni. Ako slovenský reprezentant v kulturistike dosiahol niekoľko úspechov. Obsadil 9. miesto na Majstrovstvách sveta IFBB v roku 1994 v kategórii nad 90 kg. Triumfoval aj na niekoľkých pohárových súťažiach, ako Grand Prix Slovakia či Grand Prix PePa Opava.
„Ivan Kujan bol známy svojou srdečnou, kamarátskou povahou a pre priateľov sa dokázal doslova rozdať. V svojom neskoršom podnikaní dokonca podporoval nejedného športovca ako sponzor. V posledných rokoch života zápasil so zdravotnými ťažkosťami, no napriek nim bol vždy priateľský a optimistický,“ dodal portál Fitmax.
Šaško na Rade EÚ v Bruseli upozornil na deficit inzulínu v strednej Európe
Slovensko chce po Novom roku spolu s ďalšími krajinami Vyšehradskej štvorky na úrovni EÚ otvárať otázku možného nedostatku alebo nedostupnosti inzulínu v regióne strednej Európy.
Ďalšia rana pre Šutaja Eštoka: Generálna prokuratúra napadla rozhodnutie o presune exšéfa tímu Kuciak
Generálna prokuratúra SR podala protest prokurátora v prípade preradenia Petra Juhása na okresnú políciu.
Na R1 zasahovali hasiči pri požiari automobilu
Na rýchlostnej ceste R1 pri Žiari nad Hronom zasahovali v pondelok v nočných hodinách hasiči pri požiari osobného automobilu.
SaS nevidí v novele Trestného zákona výchovné opatrenia
Opozičná SaS nevidí v novele Trestného zákona výchovné opatrenia. Trestným činom by podľa nej mala byť už druhá krádež, nie tretia, ako to navrhuje ministerstvo spravodlivosti.